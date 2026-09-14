Rage - Wings Of Rage (0886922892615) виниловая пластинка
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Описание товара Rage - Wings Of Rage (0886922892615) виниловая пластинка
"Wings Of Rage" - студийный альбом 2020 года немецкой метал-группы Rage. Издание на двойном черном виниле. Rage - метал-группа из Германии, была основана в 1983 году под именем Avenger, под которым выпустила свои первые два альбома. Музыканты вскоре вынуждены были сменить название, обнаружив, что оно совпадает с названием другой группы. Основателями группы являются Петер Вагнер (вокал, бас), Йохан Шредер (гитара), Йорг Михаэль (ударные) и Томас Грюнинг (гитара), которого вскоре сменил Руди Граф (экс-Warlock). В таком составе группа записывает два альбома - Reign Of Fear (1986), Execution Guaranteed (1987). В то время группа играла спид-метал и пауэр-метал со значительной долей трэш-метала. В 1988 году группу покинули Граф и Михаэль, разочарованные неудачным турне по США. В группу приходят гитарист Манни Шмидт и барабанщик Крис Эфтимиадис. С выходом альбома "Perfect Man" группа начала набирать популярность, гастролируя с Saxon, Running Wild, U.D.O., Mot?rhead. Следующий альбом получил название "Secrets In A Weird World", который в целом продолжил стилистику предыдущей пластинки, но был более мрачный по звучанию. Записанный в 1990 году альбом "Reflections Of A Shadow" интересен тем, что группа пригласила гостевого клавишника Ули Кельнера, тем самым сделав уклон в более мелодичный материал. Наиболее удачными работами начала 1990-х были альбомы "Trapped!" (1992) и "The Missing Link" (1993). Группа посетила Японию, исполнив акустический сэт из лучших песен. Популярность группы набирает обороты. В 1994 году выходит юбилейный альбом, состоящий из песен, которые не вошли в предыдущие пластинки. Он получил название "10 Years In Rage". В его записи приняли участие музыканты прежде игравшие в Rage. В середине 1990-х группа в очередной раз сменила состав и музыкальный стиль, экспериментируя с трэш-металом. В этот период в состав группы входили: Вагнер, гитаристы Спирос Эфтимиадис и Свен Фишер, ударник Крис Эфтимиадис. Альбомы "Black In Mind" (1995) и "End Of All Days" (1996) стали классическим наследием группы и наиболее любимы поклонниками. В 1996 начаты эксперименты с оркестром, что в 1998 году привело к записи новаторского альбома XIII, все песни которого сочинялись при непосредственном участии музыкантов Пражского симфонического оркестра.
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