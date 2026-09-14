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Rage - Wings Of Rage (0886922892615) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rage - Wings Of Rage (0886922892615) виниловая пластинка

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Rage - Wings Of Rage (0886922892615) виниловая пластинка - фото 1
Rage - Wings Of Rage (0886922892615) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Rage
Альбом (сингл)
Wings Of Rage
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rage - Wings Of Rage (0886922892615) виниловая пластинка - фото 1
  • Rage - Wings Of Rage (0886922892615) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730309
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Характеристики

Бренд
SPV
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spv
Barcode
[0886922892615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Rage
Альбом (сингл)
Wings Of Rage
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
True, Let Them Rest In Peace, Chasing The Twilight Zone, Tomorrow, Wings Of Rage, Shadow Over Deadland (The Twilight Transition), A Nameless Grave, Don't Let Me Down, Shine A Light, HTTS 2.0, Blame It On The Truth, For Those Who Wish To Die, Shine A Light (Reprise)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rage - Wings Of Rage (0886922892615) виниловая пластинка

"Wings Of Rage" - студийный альбом 2020 года немецкой метал-группы Rage. Издание на двойном черном виниле. Rage - метал-группа из Германии, была основана в 1983 году под именем Avenger, под которым выпустила свои первые два альбома. Музыканты вскоре вынуждены были сменить название, обнаружив, что оно совпадает с названием другой группы. Основателями группы являются Петер Вагнер (вокал, бас), Йохан Шредер (гитара), Йорг Михаэль (ударные) и Томас Грюнинг (гитара), которого вскоре сменил Руди Граф (экс-Warlock). В таком составе группа записывает два альбома - Reign Of Fear (1986), Execution Guaranteed (1987). В то время группа играла спид-метал и пауэр-метал со значительной долей трэш-метала. В 1988 году группу покинули Граф и Михаэль, разочарованные неудачным турне по США. В группу приходят гитарист Манни Шмидт и барабанщик Крис Эфтимиадис. С выходом альбома "Perfect Man" группа начала набирать популярность, гастролируя с Saxon, Running Wild, U.D.O., Mot?rhead. Следующий альбом получил название "Secrets In A Weird World", который в целом продолжил стилистику предыдущей пластинки, но был более мрачный по звучанию. Записанный в 1990 году альбом "Reflections Of A Shadow" интересен тем, что группа пригласила гостевого клавишника Ули Кельнера, тем самым сделав уклон в более мелодичный материал. Наиболее удачными работами начала 1990-х были альбомы "Trapped!" (1992) и "The Missing Link" (1993). Группа посетила Японию, исполнив акустический сэт из лучших песен. Популярность группы набирает обороты. В 1994 году выходит юбилейный альбом, состоящий из песен, которые не вошли в предыдущие пластинки. Он получил название "10 Years In Rage". В его записи приняли участие музыканты прежде игравшие в Rage. В середине 1990-х группа в очередной раз сменила состав и музыкальный стиль, экспериментируя с трэш-металом. В этот период в состав группы входили: Вагнер, гитаристы Спирос Эфтимиадис и Свен Фишер, ударник Крис Эфтимиадис. Альбомы "Black In Mind" (1995) и "End Of All Days" (1996) стали классическим наследием группы и наиболее любимы поклонниками. В 1996 начаты эксперименты с оркестром, что в 1998 году привело к записи новаторского альбома XIII, все песни которого сочинялись при непосредственном участии музыкантов Пражского симфонического оркестра.

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Характеристики
Бренд
SPV
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spv
Barcode
[0886922892615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Rage
Альбом (сингл)
Wings Of Rage
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
True, Let Them Rest In Peace, Chasing The Twilight Zone, Tomorrow, Wings Of Rage, Shadow Over Deadland (The Twilight Transition), A Nameless Grave, Don't Let Me Down, Shine A Light, HTTS 2.0, Blame It On The Truth, For Those Who Wish To Die, Shine A Light (Reprise)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Wings Of Rage" - студийный альбом 2020 года немецкой метал-группы Rage. Издание на двойном черном виниле. Rage - метал-группа из Германии, была основана в 1983 году под именем Avenger, под которым выпустила свои первые два альбома. Музыканты вскоре вынуждены были сменить название, обнаружив, что оно совпадает с названием другой группы. Основателями группы являются Петер Вагнер (вокал, бас), Йохан Шредер (гитара), Йорг Михаэль (ударные) и Томас Грюнинг (гитара), которого вскоре сменил Руди Граф (экс-Warlock). В таком составе группа записывает два альбома - Reign Of Fear (1986), Execution Guaranteed (1987). В то время группа играла спид-метал и пауэр-метал со значительной долей трэш-метала. В 1988 году группу покинули Граф и Михаэль, разочарованные неудачным турне по США. В группу приходят гитарист Манни Шмидт и барабанщик Крис Эфтимиадис. С выходом альбома "Perfect Man" группа начала набирать популярность, гастролируя с Saxon, Running Wild, U.D.O., Mot?rhead. Следующий альбом получил название "Secrets In A Weird World", который в целом продолжил стилистику предыдущей пластинки, но был более мрачный по звучанию. Записанный в 1990 году альбом "Reflections Of A Shadow" интересен тем, что группа пригласила гостевого клавишника Ули Кельнера, тем самым сделав уклон в более мелодичный материал. Наиболее удачными работами начала 1990-х были альбомы "Trapped!" (1992) и "The Missing Link" (1993). Группа посетила Японию, исполнив акустический сэт из лучших песен. Популярность группы набирает обороты. В 1994 году выходит юбилейный альбом, состоящий из песен, которые не вошли в предыдущие пластинки. Он получил название "10 Years In Rage". В его записи приняли участие музыканты прежде игравшие в Rage. В середине 1990-х группа в очередной раз сменила состав и музыкальный стиль, экспериментируя с трэш-металом. В этот период в состав группы входили: Вагнер, гитаристы Спирос Эфтимиадис и Свен Фишер, ударник Крис Эфтимиадис. Альбомы "Black In Mind" (1995) и "End Of All Days" (1996) стали классическим наследием группы и наиболее любимы поклонниками. В 1996 начаты эксперименты с оркестром, что в 1998 году привело к записи новаторского альбома XIII, все песни которого сочинялись при непосредственном участии музыкантов Пражского симфонического оркестра.
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