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Can - Ege Bamyasi (4015887000810) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Can - Ege Bamyasi (4015887000810) виниловая пластинка

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Can - Ege Bamyasi (4015887000810) виниловая пластинка - фото 1
Can - Ege Bamyasi (4015887000810) виниловая пластинка - фото 2
Can - Ege Bamyasi (4015887000810) виниловая пластинка - фото 3
Can - Ege Bamyasi (4015887000810) виниловая пластинка - фото 4
Can - Ege Bamyasi (4015887000810) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Can
Альбом (сингл)
Ege Bamyasi
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Can - Ege Bamyasi (4015887000810) виниловая пластинка - фото 1
  • Can - Ege Bamyasi (4015887000810) виниловая пластинка - фото 2
  • Can - Ege Bamyasi (4015887000810) виниловая пластинка - фото 3
  • Can - Ege Bamyasi (4015887000810) виниловая пластинка - фото 4
  • Can - Ege Bamyasi (4015887000810) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730308
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Характеристики

Бренд
Spoon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spoon
Barcode
[4015887000810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Can
Альбом (сингл)
Ege Bamyasi
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Pinch, Sing Swan Song, One More Night, Vitamin C, Soup, I'm So Green, Spoon
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Can - Ege Bamyasi (4015887000810) виниловая пластинка

Долгое время пластинки Can распространялись только как бутлеги, теперь, наконец, есть официальные виниловые переиздания на Spoon Records!. "Ege Bamyasi" - четвертый студийный альбом группы, первоначально выпущенный United Artist в 1972 году. Трек "Spoon„ (одновременно являющийся музыкальной темой сериала “Дас Мессер") попал в немецкие чарты (заняв 6-е место). "Ege Bamyasi" - первый альбом, записанный в новой студии группы в Вайлерсвисте. Музыканты всего мира неоднократно называют этот альбом одним из самых влиятельных альбомов всех времен. Каверы на такие треки, как „Я такой зеленый“ или „Пой песню лебедя“, исполняли такие артисты, как Бек и Канье Уэст!

Отзывы о товаре Can - Ege Bamyasi (4015887000810) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Spoon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spoon
Barcode
[4015887000810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Can
Альбом (сингл)
Ege Bamyasi
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Pinch, Sing Swan Song, One More Night, Vitamin C, Soup, I'm So Green, Spoon
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Долгое время пластинки Can распространялись только как бутлеги, теперь, наконец, есть официальные виниловые переиздания на Spoon Records!. "Ege Bamyasi" - четвертый студийный альбом группы, первоначально выпущенный United Artist в 1972 году. Трек "Spoon„ (одновременно являющийся музыкальной темой сериала “Дас Мессер") попал в немецкие чарты (заняв 6-е место). "Ege Bamyasi" - первый альбом, записанный в новой студии группы в Вайлерсвисте. Музыканты всего мира неоднократно называют этот альбом одним из самых влиятельных альбомов всех времен. Каверы на такие треки, как „Я такой зеленый“ или „Пой песню лебедя“, исполняли такие артисты, как Бек и Канье Уэст!
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