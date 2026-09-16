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In The Woods - Diversum (3663663010631) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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In The Woods - Diversum (3663663010631) виниловая пластинка

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In The Woods - Diversum (3663663010631) виниловая пластинка - фото 1
In The Woods - Diversum (3663663010631) виниловая пластинка - фото 2
In The Woods - Diversum (3663663010631) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
In The Woods
Альбом (сингл)
Diversum
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • In The Woods - Diversum (3663663010631) виниловая пластинка - фото 1
  • In The Woods - Diversum (3663663010631) виниловая пластинка - фото 2
  • In The Woods - Diversum (3663663010631) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730295
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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In The Woods - Diversum (3663663010631) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SEASON OF MIST
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Season Of Mist
Barcode
[3663663010631]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
In The Woods
Альбом (сингл)
Diversum
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Coward's Way, Moments, We Sinful Converge, The Malevolent God, A Wonderful Crisis, Humanity, Master Of None, Your Dark
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара In The Woods - Diversum (3663663010631) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Coward's Way, Moments, We Sinful Converge, The Malevolent God, A Wonderful Crisis, Humanity, Master Of None, Your Dark



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре In The Woods - Diversum (3663663010631) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SEASON OF MIST
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Season Of Mist
Barcode
[3663663010631]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
In The Woods
Альбом (сингл)
Diversum
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Coward's Way, Moments, We Sinful Converge, The Malevolent God, A Wonderful Crisis, Humanity, Master Of None, Your Dark
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Coward's Way, Moments, We Sinful Converge, The Malevolent God, A Wonderful Crisis, Humanity, Master Of None, Your Dark


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


In The Woods - Diversum (3663663010631) виниловая пластинка - по цене 4270 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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