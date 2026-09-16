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Therion - Leviathan III (0810135716215) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Therion - Leviathan III (0810135716215) виниловая пластинка

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Therion - Leviathan III (0810135716215) виниловая пластинка - фото 1
Therion - Leviathan III (0810135716215) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Therion
Альбом (сингл)
Leviathan III
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Therion - Leviathan III (0810135716215) виниловая пластинка - фото 1
  • Therion - Leviathan III (0810135716215) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730253
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Therion - Leviathan III (0810135716215) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Napalm
Barcode
[0810135716215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Therion
Альбом (сингл)
Leviathan III
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ninkigal, Ruler Of Tamag, An Unsung Lament, Maleficium, Ayahuasca, Baccanale, Midsommarblot, What Was Lost Shall Be Lost No More, Duende, Nummo, Twilight Of The Gods
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Therion - Leviathan III (0810135716215) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Therion / Leviathan III (2LP) – это уникальная возможность погрузиться в мир мистической и эпической музыки группы Therion. Альбом "Leviathan III" представляет собой новую главу в творчестве Therion. Здесь вы найдете потрясающую смесь тяжелых гитарных риффов, мощных вокальных партий и симфонических аранжировок, которые создают впечатляющую атмосферу и уносят слушателя в мир фантазии и магии. Купить виниловую пластинку Therion / Leviathan III (2LP) – это отличный способ добавить в свою коллекцию великолепный альбом, который не оставит вас равнодушными. Откройте для себя уникальные звуки Therion и наслаждайтесь их музыкой в самом высоком качестве.

Отзывы о товаре Therion - Leviathan III (0810135716215) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Napalm
Barcode
[0810135716215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Therion
Альбом (сингл)
Leviathan III
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ninkigal, Ruler Of Tamag, An Unsung Lament, Maleficium, Ayahuasca, Baccanale, Midsommarblot, What Was Lost Shall Be Lost No More, Duende, Nummo, Twilight Of The Gods
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Therion / Leviathan III (2LP) – это уникальная возможность погрузиться в мир мистической и эпической музыки группы Therion. Альбом "Leviathan III" представляет собой новую главу в творчестве Therion. Здесь вы найдете потрясающую смесь тяжелых гитарных риффов, мощных вокальных партий и симфонических аранжировок, которые создают впечатляющую атмосферу и уносят слушателя в мир фантазии и магии. Купить виниловую пластинку Therion / Leviathan III (2LP) – это отличный способ добавить в свою коллекцию великолепный альбом, который не оставит вас равнодушными. Откройте для себя уникальные звуки Therion и наслаждайтесь их музыкой в самом высоком качестве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Therion - Leviathan III (0810135716215) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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