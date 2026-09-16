Therion - Leviathan III (0810135716215) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Therion
Альбом (сингл)
Leviathan III
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб.
В наличии
Код товара: 730253
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 090 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Napalm
Barcode
[0810135716215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Therion
Альбом (сингл)
Leviathan III
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ninkigal, Ruler Of Tamag, An Unsung Lament, Maleficium, Ayahuasca, Baccanale, Midsommarblot, What Was Lost Shall Be Lost No More, Duende, Nummo, Twilight Of The Gods
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Therion - Leviathan III (0810135716215) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку Therion / Leviathan III (2LP) – это уникальная возможность погрузиться в мир мистической и эпической музыки группы Therion. Альбом "Leviathan III" представляет собой новую главу в творчестве Therion. Здесь вы найдете потрясающую смесь тяжелых гитарных риффов, мощных вокальных партий и симфонических аранжировок, которые создают впечатляющую атмосферу и уносят слушателя в мир фантазии и магии. Купить виниловую пластинку Therion / Leviathan III (2LP) – это отличный способ добавить в свою коллекцию великолепный альбом, который не оставит вас равнодушными. Откройте для себя уникальные звуки Therion и наслаждайтесь их музыкой в самом высоком качестве.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитFoo Fighters - One By One (0886979832619) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитPink - Beautiful Trauma (0889854746919) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитKorn - Follow The Leader (0190758658513) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитLacuna Coil - Live From The Apocalypse (0194398745411) виниловая...
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитEvanescence - The Bitter Truth (0194397891515) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитThe White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) винилова...
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитAvril Lavigne - Avril Lavigne (Light Blue) (0198028032612) винил...
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитBudgie - Deliver Us From Evil (5015333135423) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитYes - Yessingles (0081227820794) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в Сплит5060516090716, Michael Schenker Group, Assault Attack (picture) ...
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитZz Top - Raw (That Little Ol Band From Texas Original Soundtrack...
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитArmin Van Buuren - Old Skool (2Lp, Lim.Ed.,Magenta Vinyl,Music O...
Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Napalm
Barcode
[0810135716215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Therion
Альбом (сингл)
Leviathan III
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ninkigal, Ruler Of Tamag, An Unsung Lament, Maleficium, Ayahuasca, Baccanale, Midsommarblot, What Was Lost Shall Be Lost No More, Duende, Nummo, Twilight Of The Gods
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Купить виниловую пластинку Therion / Leviathan III (2LP) – это уникальная возможность погрузиться в мир мистической и эпической музыки группы Therion. Альбом "Leviathan III" представляет собой новую главу в творчестве Therion. Здесь вы найдете потрясающую смесь тяжелых гитарных риффов, мощных вокальных партий и симфонических аранжировок, которые создают впечатляющую атмосферу и уносят слушателя в мир фантазии и магии. Купить виниловую пластинку Therion / Leviathan III (2LP) – это отличный способ добавить в свою коллекцию великолепный альбом, который не оставит вас равнодушными. Откройте для себя уникальные звуки Therion и наслаждайтесь их музыкой в самом высоком качестве.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Therion - Leviathan III (0810135716215) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Therion - Leviathan III (0810135716215) виниловая пластинка