Krokus - Dirty Dynamite (coloured) (8719262039254) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Krokus - Dirty Dynamite (coloured) (8719262039254) виниловая пластинка
2LP — лимитированный тираж серебристого винила плотностью 180 г. Включает 4-страничный буклет с текстами песен. Тираж этого издания — всего 666 пронумерованных экземпляров. Dirty Dynamite — семнадцатый студийный альбом швейцарской мелодик-хард-рок/хэви-метал группы Krokus. Альбом был хорошо принят критиками, отчасти благодаря неожиданному исполнению кавера на песню The Beatles « Help ». Группа возникла в семидесятых и с тех пор продала более 15 миллионов пластинок, гастролировала по всему миру и получила золотые и платиновые диски в США и Канаде. Легендарный английский журналист Малкольм Доум совершенно справедливо заметил: «Если взглянуть на долгосрочное творческое наследие этой группы, Krokus, безусловно, одна из лучших хард-рок-групп последних 40 лет». Альбом Dirty Dynamite выпущен ограниченным тиражом в 666 пронумерованных копий на серебристом виниле и включает в себя вкладыш с текстами песен.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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