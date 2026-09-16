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Krokus - Dirty Dynamite (coloured) (8719262039254) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Krokus - Dirty Dynamite (coloured) (8719262039254) виниловая пластинка

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Krokus - Dirty Dynamite (coloured) (8719262039254) виниловая пластинка - фото 1
Krokus - Dirty Dynamite (coloured) (8719262039254) виниловая пластинка - фото 2
Krokus - Dirty Dynamite (coloured) (8719262039254) виниловая пластинка - фото 3
Krokus - Dirty Dynamite (coloured) (8719262039254) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Krokus
Альбом (сингл)
Dirty Dynamite
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Krokus - Dirty Dynamite (coloured) (8719262039254) виниловая пластинка - фото 1
  • Krokus - Dirty Dynamite (coloured) (8719262039254) виниловая пластинка - фото 2
  • Krokus - Dirty Dynamite (coloured) (8719262039254) виниловая пластинка - фото 3
  • Krokus - Dirty Dynamite (coloured) (8719262039254) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730247
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Krokus - Dirty Dynamite (coloured) (8719262039254) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039254]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Krokus
Альбом (сингл)
Dirty Dynamite
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Hallelujah Rock N' Roll, Go Baby Go, Rattlesnake Rumble, Dirty Dynamite, Let The Good Times Roll, Help, Better Than Sex, D?g Song, Yellow Mary, Bailout Blues, Live Ma Life, Hardrocking Man
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Krokus - Dirty Dynamite (coloured) (8719262039254) виниловая пластинка

2LP — лимитированный тираж серебристого винила плотностью 180 г. Включает 4-страничный буклет с текстами песен. Тираж этого издания — всего 666 пронумерованных экземпляров. Dirty Dynamite — семнадцатый студийный альбом швейцарской мелодик-хард-рок/хэви-метал группы Krokus. Альбом был хорошо принят критиками, отчасти благодаря неожиданному исполнению кавера на песню The Beatles « Help ». Группа возникла в семидесятых и с тех пор продала более 15 миллионов пластинок, гастролировала по всему миру и получила золотые и платиновые диски в США и Канаде. Легендарный английский журналист Малкольм Доум совершенно справедливо заметил: «Если взглянуть на долгосрочное творческое наследие этой группы, Krokus, безусловно, одна из лучших хард-рок-групп последних 40 лет». Альбом Dirty Dynamite выпущен ограниченным тиражом в 666 пронумерованных копий на серебристом виниле и включает в себя вкладыш с текстами песен.

Отзывы о товаре Krokus - Dirty Dynamite (coloured) (8719262039254) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039254]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Krokus
Альбом (сингл)
Dirty Dynamite
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Hallelujah Rock N' Roll, Go Baby Go, Rattlesnake Rumble, Dirty Dynamite, Let The Good Times Roll, Help, Better Than Sex, D?g Song, Yellow Mary, Bailout Blues, Live Ma Life, Hardrocking Man
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
2LP — лимитированный тираж серебристого винила плотностью 180 г. Включает 4-страничный буклет с текстами песен. Тираж этого издания — всего 666 пронумерованных экземпляров. Dirty Dynamite — семнадцатый студийный альбом швейцарской мелодик-хард-рок/хэви-метал группы Krokus. Альбом был хорошо принят критиками, отчасти благодаря неожиданному исполнению кавера на песню The Beatles « Help ». Группа возникла в семидесятых и с тех пор продала более 15 миллионов пластинок, гастролировала по всему миру и получила золотые и платиновые диски в США и Канаде. Легендарный английский журналист Малкольм Доум совершенно справедливо заметил: «Если взглянуть на долгосрочное творческое наследие этой группы, Krokus, безусловно, одна из лучших хард-рок-групп последних 40 лет». Альбом Dirty Dynamite выпущен ограниченным тиражом в 666 пронумерованных копий на серебристом виниле и включает в себя вкладыш с текстами песен.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Krokus - Dirty Dynamite (coloured) (8719262039254) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5210 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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