коммутатор TP-Link LS1024G
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Характеристики
Описание товара коммутатор TP-Link LS1024G
Коммутатор TP-Link представляет собой надежное и эффективное решение для создания стабильной сети в вашем офисе или на предприятии. Изготовленный в настольном форм-факторе, этот неуправляемый коммутатор обеспечивает простоту установки и эксплуатации без необходимости в сложной настройке. Основные характеристики коммутатора включают в себя 24 порта RJ45 с поддержкой базовой скорости передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек. Это позволяет вам подключать разнообразные устройства с гарантией высокой скорости передачи данных и минимальными задержками. Дополнительно, коммутатор оснащен 2 портами SFP, обеспечивающими скорость до 1 Гбит/с, что позволяет расширять вашу сеть и интегрировать ее с волоконно-оптическими линиями для более стабильного и быстрого соединения. Размер таблицы MAC адресов до 8000 записей позволяет коммутатору эффективно управлять передачей данных между различными устройствами в сети, что делает его идеальным выбором для средних и крупных сетевых сред. Без поддержки PoE, этот коммутатор является надежным выбором для тех, кто не нуждается в питании устройств через сетевой кабель. Выполненный в изящном и прочном корпусе, TP-Link коммутатор весит всего 2,5 кг, что делает его компактным и удобным для размещения в любом рабочем пространстве. Бренд TP-Link известен своей надежностью и качеством, предлагая вам продукцию с продуманной функциональностью и высоким уровнем производительности. Сетевой коммутатор TP-Link уровня L2 подходит для разнообразных задач внутри вашей локальной сети, предоставляя все необходимые функции для эффективного и стабильного обмена данными.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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