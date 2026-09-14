Top.Mail.Ru
коммутатор TP-Link LS1024G купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

коммутатор TP-Link LS1024G

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
коммутатор TP-Link LS1024G - фото 1
коммутатор TP-Link LS1024G - фото 2
коммутатор TP-Link LS1024G - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
нет
  • коммутатор TP-Link LS1024G - фото 1
  • коммутатор TP-Link LS1024G - фото 2
  • коммутатор TP-Link LS1024G - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729811
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор; Кабель питания; Консольный кабель; Кабель заземления; Крепления в стойку (2 шт.); Резиновые ножки (4 шт.); Набор болтов; Руководство по установке; Гарантийный талон.
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
34х23х8
Вес, кг.
1.87

Описание товара коммутатор TP-Link LS1024G

Коммутатор TP-Link представляет собой надежное и эффективное решение для создания стабильной сети в вашем офисе или на предприятии. Изготовленный в настольном форм-факторе, этот неуправляемый коммутатор обеспечивает простоту установки и эксплуатации без необходимости в сложной настройке. Основные характеристики коммутатора включают в себя 24 порта RJ45 с поддержкой базовой скорости передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек. Это позволяет вам подключать разнообразные устройства с гарантией высокой скорости передачи данных и минимальными задержками. Дополнительно, коммутатор оснащен 2 портами SFP, обеспечивающими скорость до 1 Гбит/с, что позволяет расширять вашу сеть и интегрировать ее с волоконно-оптическими линиями для более стабильного и быстрого соединения. Размер таблицы MAC адресов до 8000 записей позволяет коммутатору эффективно управлять передачей данных между различными устройствами в сети, что делает его идеальным выбором для средних и крупных сетевых сред. Без поддержки PoE, этот коммутатор является надежным выбором для тех, кто не нуждается в питании устройств через сетевой кабель. Выполненный в изящном и прочном корпусе, TP-Link коммутатор весит всего 2,5 кг, что делает его компактным и удобным для размещения в любом рабочем пространстве. Бренд TP-Link известен своей надежностью и качеством, предлагая вам продукцию с продуманной функциональностью и высоким уровнем производительности. Сетевой коммутатор TP-Link уровня L2 подходит для разнообразных задач внутри вашей локальной сети, предоставляя все необходимые функции для эффективного и стабильного обмена данными.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов

Отзывы о товаре коммутатор TP-Link LS1024G




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор; Кабель питания; Консольный кабель; Кабель заземления; Крепления в стойку (2 шт.); Резиновые ножки (4 шт.); Набор болтов; Руководство по установке; Гарантийный талон.
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Россия
Описание
Коммутатор TP-Link представляет собой надежное и эффективное решение для создания стабильной сети в вашем офисе или на предприятии. Изготовленный в настольном форм-факторе, этот неуправляемый коммутатор обеспечивает простоту установки и эксплуатации без необходимости в сложной настройке. Основные характеристики коммутатора включают в себя 24 порта RJ45 с поддержкой базовой скорости передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек. Это позволяет вам подключать разнообразные устройства с гарантией высокой скорости передачи данных и минимальными задержками. Дополнительно, коммутатор оснащен 2 портами SFP, обеспечивающими скорость до 1 Гбит/с, что позволяет расширять вашу сеть и интегрировать ее с волоконно-оптическими линиями для более стабильного и быстрого соединения. Размер таблицы MAC адресов до 8000 записей позволяет коммутатору эффективно управлять передачей данных между различными устройствами в сети, что делает его идеальным выбором для средних и крупных сетевых сред. Без поддержки PoE, этот коммутатор является надежным выбором для тех, кто не нуждается в питании устройств через сетевой кабель. Выполненный в изящном и прочном корпусе, TP-Link коммутатор весит всего 2,5 кг, что делает его компактным и удобным для размещения в любом рабочем пространстве. Бренд TP-Link известен своей надежностью и качеством, предлагая вам продукцию с продуманной функциональностью и высоким уровнем производительности. Сетевой коммутатор TP-Link уровня L2 подходит для разнообразных задач внутри вашей локальной сети, предоставляя все необходимые функции для эффективного и стабильного обмена данными.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


коммутатор TP-Link LS1024G - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...