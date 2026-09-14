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Коммутатор ORIGO OS2205/A2A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор ORIGO OS2205/A2A

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Коммутатор ORIGO OS2205/A2A - фото 1
Коммутатор ORIGO OS2205/A2A - фото 2
Коммутатор ORIGO OS2205/A2A - фото 3
Коммутатор ORIGO OS2205/A2A - фото 4
Коммутатор ORIGO OS2205/A2A - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
5
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор ORIGO OS2205/A2A - фото 1
  • Коммутатор ORIGO OS2205/A2A - фото 2
  • Коммутатор ORIGO OS2205/A2A - фото 3
  • Коммутатор ORIGO OS2205/A2A - фото 4
  • Коммутатор ORIGO OS2205/A2A - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729783
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Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор OS2205, адаптер питания, краткое руководство по установке.
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
5
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х6
Вес, г.
240

Описание товара Коммутатор ORIGO OS2205/A2A

Коммутатор ORIGO — это надежное и компактное решение для организации сетевой инфраструктуры в домашних и офисных условиях. С легким весом всего 0,14 кг, этот настольный коммутатор не займет много места на вашем рабочем столе, оставаясь при этом высокопроизводительным устройством. ORIGO предлагает 5 портов RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 1000 Мбит/с, что обеспечивает быстрый и стабильный обмен данными между устройствами в вашей сети. Кроме того, 5 портов SFP поддерживают скорость до 10 Гбит/с, что делает этот коммутатор гибким решением для различных сетевых требований. Неуправляемый тип коммутатора обеспечивает простой и интуитивно понятный процесс установки и эксплуатации, что позволяет пользователям быстро интегрировать его в существующую сеть без необходимости дополнительной настройки. Коммутатор функционирует на уровне L2, предлагая базовые функции коммутируемой сети без поддержки сложных протоколов. Таблица MAC-адресов с емкостью до 8000 записей гарантирует эффективную маршрутизацию данных, а отсутствие поддержки PoE делает устройство более доступным по цене, сохраняя при этом все необходимые функции для основного использования. Коммутатор ORIGO — это идеальное сочетание производительности, простоты использования и экономичности, подходящее как для малого бизнеса, так и для домашнего использования.



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Отзывы о товаре Коммутатор ORIGO OS2205/A2A




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор OS2205, адаптер питания, краткое руководство по установке.
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
5
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор ORIGO — это надежное и компактное решение для организации сетевой инфраструктуры в домашних и офисных условиях. С легким весом всего 0,14 кг, этот настольный коммутатор не займет много места на вашем рабочем столе, оставаясь при этом высокопроизводительным устройством. ORIGO предлагает 5 портов RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 1000 Мбит/с, что обеспечивает быстрый и стабильный обмен данными между устройствами в вашей сети. Кроме того, 5 портов SFP поддерживают скорость до 10 Гбит/с, что делает этот коммутатор гибким решением для различных сетевых требований. Неуправляемый тип коммутатора обеспечивает простой и интуитивно понятный процесс установки и эксплуатации, что позволяет пользователям быстро интегрировать его в существующую сеть без необходимости дополнительной настройки. Коммутатор функционирует на уровне L2, предлагая базовые функции коммутируемой сети без поддержки сложных протоколов. Таблица MAC-адресов с емкостью до 8000 записей гарантирует эффективную маршрутизацию данных, а отсутствие поддержки PoE делает устройство более доступным по цене, сохраняя при этом все необходимые функции для основного использования. Коммутатор ORIGO — это идеальное сочетание производительности, простоты использования и экономичности, подходящее как для малого бизнеса, так и для домашнего использования.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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