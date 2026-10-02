Коммутатор ORIGO (OS2108/A1A)
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 648638
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x (Управление потоком), IEEE 802.3az,
Порты
8
Габаритные размеры, мм
143x73x27
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х7
Вес, г.
235
Описание товара Коммутатор ORIGO (OS2108/A1A)
Коммутатор ORIGO OS2108 представляет собой доступное гигабитное решение для расширения домашней проводной сети и подключения небольших рабочих групп на предприятиях, в офисах, учебных классах и медицинских учреждениях. Коммутатор не требует настройки и готов к работе сразу после подключения питания. Все порты поддерживают функцию MDI/MDIX и автоматически определяют тип подключенного кабеля. Функция автосогласования позволяет выбрать максимально возможную скорость соединения с подключенным устройством и активировать режим дуплекса.
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Теги товара: Коммутаторы 8 портов, Неуправляемые коммутаторы
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x (Управление потоком), IEEE 802.3az,
Порты
8
Габаритные размеры, мм
143x73x27
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Коммутатор ORIGO OS2108 представляет собой доступное гигабитное решение для расширения домашней проводной сети и подключения небольших рабочих групп на предприятиях, в офисах, учебных классах и медицинских учреждениях. Коммутатор не требует настройки и готов к работе сразу после подключения питания. Все порты поддерживают функцию MDI/MDIX и автоматически определяют тип подключенного кабеля. Функция автосогласования позволяет выбрать максимально возможную скорость соединения с подключенным устройством и активировать режим дуплекса.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 8 портов, Неуправляемые коммутаторы
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 8 портов, Неуправляемые коммутаторы
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