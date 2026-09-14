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Коммутатор HUAWEI S310S-24P4J (98012523) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор HUAWEI S310S-24P4J (98012523)

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Коммутатор HUAWEI S310S-24P4J (98012523) - фото 1
Коммутатор HUAWEI S310S-24P4J (98012523) - фото 2
Коммутатор HUAWEI S310S-24P4J (98012523) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3at
  • Коммутатор HUAWEI S310S-24P4J (98012523) - фото 1
  • Коммутатор HUAWEI S310S-24P4J (98012523) - фото 2
  • Коммутатор HUAWEI S310S-24P4J (98012523) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729776
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3at
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х36х9
Вес, кг.
4

Описание товара Коммутатор HUAWEI S310S-24P4J (98012523)

Коммутатор Huawei представляет собой высокопроизводительное сетевое устройство, предназначенное для надежного и эффективного управления сетевыми соединениями. Данный коммутатор выполнен в настольном форм-факторе, что делает его идеальным решением для малых и средних офисных сетей, где важна компактность и простота установки. Это управляемый коммутатор, который предоставляет пользователю возможность контроля и настройки сетевых параметров, обеспечивая гибкое и эффективное управление трафиком. С 24 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/с, устройство предлагает широкий спектр возможностей для подключения различного сетевого оборудования, обеспечивая высокую скорость и стабильность передачи данных. Коммутатор оснащен поддержкой технологии Power over Ethernet (PoE) стандарта 802.3at, что позволяет передавать электричество и данные по единому кабелю, упрощая установку и управление сетевыми устройствами, такими как IP-камеры или точки доступа. Также устройство оборудовано двумя портами SFP со скоростью 1 Гбит/с, которые позволяют интегрировать коммутатор в существующую сеть и обеспечивают масштабируемость сетевой инфраструктуры. Размер таблицы MAC адресов составляет 16000 записей, что значительно улучшает возможности по управлению и маршрутизации трафика в сети. Huawei всегда уделяет особое внимание качеству и надежности своих устройств, и этот коммутатор весом 4 кг не является исключением, предлагая высокую производительность и современный функционал для удовлетворения разнообразных потребностей в сетевых решениях.



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Отзывы о товаре Коммутатор HUAWEI S310S-24P4J (98012523)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3at
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Huawei представляет собой высокопроизводительное сетевое устройство, предназначенное для надежного и эффективного управления сетевыми соединениями. Данный коммутатор выполнен в настольном форм-факторе, что делает его идеальным решением для малых и средних офисных сетей, где важна компактность и простота установки. Это управляемый коммутатор, который предоставляет пользователю возможность контроля и настройки сетевых параметров, обеспечивая гибкое и эффективное управление трафиком. С 24 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/с, устройство предлагает широкий спектр возможностей для подключения различного сетевого оборудования, обеспечивая высокую скорость и стабильность передачи данных. Коммутатор оснащен поддержкой технологии Power over Ethernet (PoE) стандарта 802.3at, что позволяет передавать электричество и данные по единому кабелю, упрощая установку и управление сетевыми устройствами, такими как IP-камеры или точки доступа. Также устройство оборудовано двумя портами SFP со скоростью 1 Гбит/с, которые позволяют интегрировать коммутатор в существующую сеть и обеспечивают масштабируемость сетевой инфраструктуры. Размер таблицы MAC адресов составляет 16000 записей, что значительно улучшает возможности по управлению и маршрутизации трафика в сети. Huawei всегда уделяет особое внимание качеству и надежности своих устройств, и этот коммутатор весом 4 кг не является исключением, предлагая высокую производительность и современный функционал для удовлетворения разнообразных потребностей в сетевых решениях.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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