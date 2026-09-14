Коммутатор HUAWEI S310-48T4S (98012203)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор HUAWEI S310-48T4S (98012203)
Коммутатор Huawei представляет собой управляемое сетевое устройство, которое обеспечивает высокую производительность и надежность для современных корпоративных сетей. Этот коммутатор отличается компактным настольным форм-фактором и весом 3,92 кг, что позволяет легко интегрировать его в различные сетевые инфраструктуры. Коммутатор обладает вторым уровнем коммутации (L2), что обеспечивает эффективное управление и маршрутизацию трафика в локальной сети. Устройство оснащено 48 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 10/100/1000 Мбит/с, что делает его идеальным выбором для организаций, требующих высокой плотности портов и значительных объемов передачи данных. Кроме того, коммутатор поддерживает 4 SFP порта для подключения оптоволоконных линий связи со скоростью 10 Гбит/с и 100 Гбит/с, что обеспечивает отличную масштабируемость и гибкость в настройке сети. Поддержка PoE отсутствует, однако это позволяет устройству быть более энергоэффективным. Размер таблицы MAC адресов составляет 16000, что гарантирует стабильную работу в сетях с большим количеством подключенных устройств и высокими требованиями к производительности. Huawei, как ведущий бренд в области сетевых решений, гарантирует качество и поддержку своих устройств на всех этапах эксплуатации.
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