Коммутатор HUAWEI S310-24P4S (98012201)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор HUAWEI S310-24P4S (98012201)
Коммутаторы компании Huawei отличаются высоким качеством и надежностью, и представленный коммутатор является ярким тому подтверждением. Это управляемый коммутатор, что позволяет более точно настраивать и контролировать сеть в зависимости от потребностей бизнеса. Оборудование оснащено 24 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/с, что обеспечивает стабильное и быстрое подключение для любых устройств в вашей сети. Для связи с оптоволоконными сетями доступно 4 порта SFP, скоростью 1 Гбит/с каждый, что гарантирует высокую скорость и гибкость подключения. Поддержка второго уровня (L2) коммутаторного стека позволяет эффективно управлять передачей данных и использовать функции, такие как VLAN, мультикастинг и агрегация каналов. Huawei известен надежностью своей продукции, и эта модель не исключение. Коммутатор выполнен в настольном форм-факторе, что удобно для размещения как в офисной, так и в домашней среде. Отдельно стоит отметить отсутствие поддержки PoE, что следует учитывать при планировании подключения устройств, требующих питания по Ethernet. Размер таблицы MAC адресов гарантирует, что устройство сможет эффективно обрабатывать большое количество подключений, что делает этот коммутатор идеальным решением для малых и средних бизнесов, которые нуждаются в надежной и быстрой сети.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 34 480 руб.8620 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti USW-AGGREGATION
-
В наличииЦена 34 580 руб.8645 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SX3008F
-
В наличииЦена 35 050 руб.8763 руб. в Сплиткоммутатор SNR SNR-S5210G-24FX
-
В наличииЦена 35 690 руб.8923 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3210XHP-M2
-
В наличииЦена 35 890 руб.8973 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-28P/F5A
-
В наличииЦена 37 010 руб.9253 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG2428P
-
В наличииЦена 37 730 руб.9433 руб. в СплитКоммутатор D-Link (DSS-200G-28MPP/A1A)
-
В наличииЦена 40 190 руб.10048 руб. в СплитКонтроллер TP-Link OC300
-
В наличииЦена 40 230 руб.10058 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG3452
-
В наличииЦена 41 710 руб.10428 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1250-52X/A1A
-
В наличииЦена 42 210 руб.10553 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S5110G-48TX
-
В наличииЦена 43 210 руб.10803 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG5428X
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Отзывы о товаре Коммутатор HUAWEI S310-24P4S (98012201)