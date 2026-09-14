Коммутатор HUAWEI S220S-8P4J (98012471)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор HUAWEI S220S-8P4J (98012471)
Коммутатор Huawei — это надежное и производительное сетевое устройство, идеально подходящее для использования в малых и средних сетях. Данный управляемый коммутатор настольного форм-фактора обеспечивает высокий уровень контроля и гибкость в настройке сети. Он оснащен 8 портами RJ45 с поддержкой базовой скорости передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет подключать различные сетевые устройства и обеспечивать стабильное соединение. Коммутатор также включает 4 порта SFP, каждый из которых поддерживает скорость передачи данных до 100 Гбит/с, что обеспечивает быструю и эффективную передачу данных между узлами сети. Одной из ключевых характеристик данного коммутатора является поддержка технологии PoE (Power over Ethernet) стандарта 802.3at. Это позволяет питать подключенные устройства, такие как IP-камеры или точки доступа Wi-Fi, без необходимости использования дополнительных источников питания, что значительно упрощает установку и эксплуатацию оборудования. Коммутатор Huawei относится к сетевому уровню L2, предоставляя функциональность коммутации и маршрутизации на втором уровне модели OSI. Его размер таблицы MAC адресов составляет 16 000 записей, что позволяет эффективно управлять большими сетями и поддерживать обширное количество подключений. Вес устройства составляет 5,82 кг, что делает его достаточно компактным для размещения в офисной среде. Благодаря бренду Huawei, известному своими высокими стандартами качества и инновациями, этот коммутатор станет отличным выбором для построения надежной и производительной сети.
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