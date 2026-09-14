Коммутатор HUAWEI S110-16T2S (98012200)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор HUAWEI S110-16T2S (98012200)
Коммутатор Huawei – это надежное и высокоэффективное устройство, идеально подходящее для использования в офисах или малых предприятиях. Данная модель представлена в настольном форм-факторе и обладает важными характеристиками для обеспечения стабильной и быстрой передачи данных. Основные особенности коммутатора включают в себя 16 портов RJ45 с базовой скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет эффективно справляться с большими объемами сетевого трафика и обеспечивает стабильную работу сети. Дополнительно коммутатор оснащен двумя SFP-портами, поддерживающими скорости до 10 Гбит/с и 100 Гбит/с, что позволяет расширить возможности подключения и увеличить пропускную способность сети. Коммутатор Huawei имеет размер таблицы MAC адресов на 8000 записей, что значительно увеличивает его производительность и скорость обработки данных. Устройство относится к неуправляемым коммутаторам уровня L1, что упрощает процесс установки и эксплуатации, так как не требует дополнительных настроек и конфигурации. Отсутствие поддержки PoE делает данную модель более доступной и оптимальной для тех, кто ориентирован именно на классические возможности коммутатора без дополнительных функций питания внешних устройств через Ethernet. Вес устройства составляет 2,5 кг, что упрощает его размещение и транспортировку. Коммутатор Huawei станет надежной основой вашей локальной сети, обеспечив стабильность подключения и высокие скорости передачи данных, необходимые для продуктивной работы современных офисов.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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