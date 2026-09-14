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Коммутатор HUAWEI S110-16T2S (98012200) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор HUAWEI S110-16T2S (98012200)

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Коммутатор HUAWEI S110-16T2S (98012200) - фото 1
Коммутатор HUAWEI S110-16T2S (98012200) - фото 2
Коммутатор HUAWEI S110-16T2S (98012200) - фото 3
Коммутатор HUAWEI S110-16T2S (98012200) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L1
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор HUAWEI S110-16T2S (98012200) - фото 1
  • Коммутатор HUAWEI S110-16T2S (98012200) - фото 2
  • Коммутатор HUAWEI S110-16T2S (98012200) - фото 3
  • Коммутатор HUAWEI S110-16T2S (98012200) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729762
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L1
Комплектация
адаптер питания, документация
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
10 Гбит/с, 100 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х36х9
Вес, кг.
2.5

Описание товара Коммутатор HUAWEI S110-16T2S (98012200)

Коммутатор Huawei – это надежное и высокоэффективное устройство, идеально подходящее для использования в офисах или малых предприятиях. Данная модель представлена в настольном форм-факторе и обладает важными характеристиками для обеспечения стабильной и быстрой передачи данных. Основные особенности коммутатора включают в себя 16 портов RJ45 с базовой скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет эффективно справляться с большими объемами сетевого трафика и обеспечивает стабильную работу сети. Дополнительно коммутатор оснащен двумя SFP-портами, поддерживающими скорости до 10 Гбит/с и 100 Гбит/с, что позволяет расширить возможности подключения и увеличить пропускную способность сети. Коммутатор Huawei имеет размер таблицы MAC адресов на 8000 записей, что значительно увеличивает его производительность и скорость обработки данных. Устройство относится к неуправляемым коммутаторам уровня L1, что упрощает процесс установки и эксплуатации, так как не требует дополнительных настроек и конфигурации. Отсутствие поддержки PoE делает данную модель более доступной и оптимальной для тех, кто ориентирован именно на классические возможности коммутатора без дополнительных функций питания внешних устройств через Ethernet. Вес устройства составляет 2,5 кг, что упрощает его размещение и транспортировку. Коммутатор Huawei станет надежной основой вашей локальной сети, обеспечив стабильность подключения и высокие скорости передачи данных, необходимые для продуктивной работы современных офисов.



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Отзывы о товаре Коммутатор HUAWEI S110-16T2S (98012200)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L1
Комплектация
адаптер питания, документация
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
10 Гбит/с, 100 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Huawei – это надежное и высокоэффективное устройство, идеально подходящее для использования в офисах или малых предприятиях. Данная модель представлена в настольном форм-факторе и обладает важными характеристиками для обеспечения стабильной и быстрой передачи данных. Основные особенности коммутатора включают в себя 16 портов RJ45 с базовой скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет эффективно справляться с большими объемами сетевого трафика и обеспечивает стабильную работу сети. Дополнительно коммутатор оснащен двумя SFP-портами, поддерживающими скорости до 10 Гбит/с и 100 Гбит/с, что позволяет расширить возможности подключения и увеличить пропускную способность сети. Коммутатор Huawei имеет размер таблицы MAC адресов на 8000 записей, что значительно увеличивает его производительность и скорость обработки данных. Устройство относится к неуправляемым коммутаторам уровня L1, что упрощает процесс установки и эксплуатации, так как не требует дополнительных настроек и конфигурации. Отсутствие поддержки PoE делает данную модель более доступной и оптимальной для тех, кто ориентирован именно на классические возможности коммутатора без дополнительных функций питания внешних устройств через Ethernet. Вес устройства составляет 2,5 кг, что упрощает его размещение и транспортировку. Коммутатор Huawei станет надежной основой вашей локальной сети, обеспечив стабильность подключения и высокие скорости передачи данных, необходимые для продуктивной работы современных офисов.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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