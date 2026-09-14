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Ном - Сволочь (4610297808959) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ном - Сволочь (4610297808959) виниловая пластинка

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Ном - Сволочь (4610297808959) виниловая пластинка - фото 1
Ном - Сволочь (4610297808959) виниловая пластинка - фото 2
Ном - Сволочь (4610297808959) виниловая пластинка - фото 3
Ном - Сволочь (4610297808959) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ном
Альбом (сингл)
Сволочь
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ном - Сволочь (4610297808959) виниловая пластинка - фото 1
  • Ном - Сволочь (4610297808959) виниловая пластинка - фото 2
  • Ном - Сволочь (4610297808959) виниловая пластинка - фото 3
  • Ном - Сволочь (4610297808959) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729631
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Характеристики

Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4610297808959]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ном
Альбом (сингл)
Сволочь
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Гадина (А. Кагадеев — А. Зубкерман), Стая (А. Кагадеев — Н. Гусев, А. Зубкерман), Колобок (В. Зверькова — А. Кагадеев, А. Зубкерман), Репка (А. Кагадеев — А. Зенёв, А. Зубкерман), Спецоперация Ы (А. Кагадеев — А. Зубкерман), Зерно на мельницу (Е. Летов — А. Зубкерман), Проклятие (S.J. Hawkins — A. Кагадеев, А. Зубкерман), Письмо (А. Кагадеев — Н. Гусев), Родина (А. Кагадеев — А. Зубкерман), Русская история (А. Кагадеев — Н. Гусев)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ном - Сволочь (4610297808959) виниловая пластинка

"Сволочь" - студийный альбом рок-группы Ном, выпущенный в 2025 году. В записи приняли участие: Григорий Зонтов - саксофон, Роман Парыгин - труба, Владислав Александров - тромбон, Иван Гуськов - вокал, Артем Зенёв - гитара, Борис Суходоев - акустическая гитара. Издание представлено на виниле черного цвета. НОМ - советская и российская музыкальная группа. Стиль музыки можно условно назвать "ироничный рок". Основным творческим методом при образовании коллектива была "драматизация идиотических проявлений действительности и идиотизация драматических". Кроме того, группа является многоформатной, выпускает фильмы, книги, плакаты и т. п.

Отзывы о товаре Ном - Сволочь (4610297808959) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4610297808959]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ном
Альбом (сингл)
Сволочь
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Гадина (А. Кагадеев — А. Зубкерман), Стая (А. Кагадеев — Н. Гусев, А. Зубкерман), Колобок (В. Зверькова — А. Кагадеев, А. Зубкерман), Репка (А. Кагадеев — А. Зенёв, А. Зубкерман), Спецоперация Ы (А. Кагадеев — А. Зубкерман), Зерно на мельницу (Е. Летов — А. Зубкерман), Проклятие (S.J. Hawkins — A. Кагадеев, А. Зубкерман), Письмо (А. Кагадеев — Н. Гусев), Родина (А. Кагадеев — А. Зубкерман), Русская история (А. Кагадеев — Н. Гусев)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
"Сволочь" - студийный альбом рок-группы Ном, выпущенный в 2025 году. В записи приняли участие: Григорий Зонтов - саксофон, Роман Парыгин - труба, Владислав Александров - тромбон, Иван Гуськов - вокал, Артем Зенёв - гитара, Борис Суходоев - акустическая гитара. Издание представлено на виниле черного цвета. НОМ - советская и российская музыкальная группа. Стиль музыки можно условно назвать "ироничный рок". Основным творческим методом при образовании коллектива была "драматизация идиотических проявлений действительности и идиотизация драматических". Кроме того, группа является многоформатной, выпускает фильмы, книги, плакаты и т. п.
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Отзывы


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