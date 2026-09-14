Ляпис Трубецкой - Золотые Яйца (Black Vinyl) (4610297808973B) виниловая пластинка
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Описание товара Ляпис Трубецкой - Золотые Яйца (Black Vinyl) (4610297808973B) виниловая пластинка
"Золотые Яйцы" - шестой студийный альбом белорусской рок-группы Ляпис Трубецкой, выпущенный в 2004 году. Выход альбом ознаменовал переход группы от вышедшего в тираж "стёб-рока" к более альтернативному ска-звучанию. Незадолго до выхода альбома группу покинул трубач Егор Дрындин, игравший в группе с 1995 года. Накануне релиза альбома Сергей Михалок сбрил наголо длинные волосы, объяснив данный поступок желанием начать новую жизнь. Переиздание 2025 года представлено на виниле черного цвета. Ляпис Трубецкой - советская и белорусская панк-рок-группа, названная в честь комического героя романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев", поэта-халтурщика Никифора Ляписа, который печатался под псевдонимом Трубецкой. Лауреат премий RAMP, "Рок-коронация", "Чартова дюжина", "Степной волк", "ZD Awards", "Ultra-Music Awards". 17 марта 2014 года Сергей Михалок объявил о роспуске группы и 31 августа группа прекратила свою деятельность и распалась на два коллектива: Brutto и Trubetskoy.
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Теги товара: Поп-музыка
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Теги товара: Поп-музыка
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