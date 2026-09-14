Вежливый Отказ - Гуси-Лебеди (4660059682211) виниловая пластинка
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Описание товара Вежливый Отказ - Гуси-Лебеди (4660059682211) виниловая пластинка
"Гуси-Лебеди" - переиздание восьмого студийного альбома группы Вежливый Отказ, выпущенного в 2010 году. Он стал первым релизом за восемь лет для коллектива, ряды которого пополнил скрипач Сергей Рыженко. После смены нескольких названий (в том числе "Перемена мест"), новый альбом в конечном итоге получил заглавие "Гуси-Лебеди". Сведением релиза занимался звукоинженер Сергей Большаков в собственной студии - Студия Большакова. Издание представлено на черном виниле. Московская группа Вежливый отказ была образована в октябре 1985 года. Определение хотя бы приблизительных стилистических рамок коллектива всегда было головной болью для музыкальных критиков. С самого начала для Вежливого отказа были характерны эклектика и полистиличность, отнюдь не свойственные подавляющему большинству групп того времени. Вежливый отказ существует и выступает по сей день, отметив свой 30-летний юбилей.
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