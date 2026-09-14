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Вежливый Отказ - Военные Куплеты (4660059682204) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Вежливый Отказ - Военные Куплеты (4660059682204) виниловая пластинка

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Вежливый Отказ - Военные Куплеты (4660059682204) виниловая пластинка - фото 1
Вежливый Отказ - Военные Куплеты (4660059682204) виниловая пластинка - фото 2
Вежливый Отказ - Военные Куплеты (4660059682204) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Вежливый Отказ
Альбом (сингл)
Военные Куплеты
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Вежливый Отказ - Военные Куплеты (4660059682204) виниловая пластинка - фото 1
  • Вежливый Отказ - Военные Куплеты (4660059682204) виниловая пластинка - фото 2
  • Вежливый Отказ - Военные Куплеты (4660059682204) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729606
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Характеристики

Бренд
Отделение Выход
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Отделение ВЫХОД
Barcode
[4660059682204]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Вежливый Отказ
Альбом (сингл)
Военные Куплеты
Жанр
Jazz
Трек-лист
А Вдруг!, Гудериан И Мороженое, Пехота В Окопах, Гопак, Зенитчик, Мы Победим!, Увертюра, Финал
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Вежливый Отказ - Военные Куплеты (4660059682204) виниловая пластинка

"Военные Куплеты" - переиздание тринадцатого студийного альбома группы Вежливый Отказ, выпущенного в 2017 году. Основой для него послужили произведения из одноименной концертной программы "Военные Куплеты", которая была задумана Романом Сусловым в 2008 году. В его записи также принимали участие приглашенные музыканты: Андрей Соловьев (Geru, ex-Ground Beat, ex-Moscow Composers Orchestra), Сергей Рыженко (ex-Браво, ex-Последний Шанс, Футбол), Павел Карманов (ex-Ensemble 4'33") и многие другие. Сведением альбома занимался звукоинженер Денис Юровский, который также работал с Пилот, Би-2, Сплин и многими другими. Издание представлено на черном виниле. Московская группа Вежливый отказ была образована в октябре 1985 года. Определение хотя бы приблизительных стилистических рамок коллектива всегда было головной болью для музыкальных критиков. С самого начала для Вежливого отказа были характерны эклектика и полистиличность, отнюдь не свойственные подавляющему большинству групп того времени. Вежливый отказ существует и выступает по сей день, отметив свой 30-летний юбилей.

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Характеристики
Бренд
Отделение Выход
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Отделение ВЫХОД
Barcode
[4660059682204]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Вежливый Отказ
Альбом (сингл)
Военные Куплеты
Жанр
Jazz
Трек-лист
А Вдруг!, Гудериан И Мороженое, Пехота В Окопах, Гопак, Зенитчик, Мы Победим!, Увертюра, Финал
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
"Военные Куплеты" - переиздание тринадцатого студийного альбома группы Вежливый Отказ, выпущенного в 2017 году. Основой для него послужили произведения из одноименной концертной программы "Военные Куплеты", которая была задумана Романом Сусловым в 2008 году. В его записи также принимали участие приглашенные музыканты: Андрей Соловьев (Geru, ex-Ground Beat, ex-Moscow Composers Orchestra), Сергей Рыженко (ex-Браво, ex-Последний Шанс, Футбол), Павел Карманов (ex-Ensemble 4'33") и многие другие. Сведением альбома занимался звукоинженер Денис Юровский, который также работал с Пилот, Би-2, Сплин и многими другими. Издание представлено на черном виниле. Московская группа Вежливый отказ была образована в октябре 1985 года. Определение хотя бы приблизительных стилистических рамок коллектива всегда было головной болью для музыкальных критиков. С самого начала для Вежливого отказа были характерны эклектика и полистиличность, отнюдь не свойственные подавляющему большинству групп того времени. Вежливый отказ существует и выступает по сей день, отметив свой 30-летний юбилей.
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