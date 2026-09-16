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Вагиф Мустафазаде - Via Sevil (4630356100824) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Вагиф Мустафазаде - Via Sevil (4630356100824) виниловая пластинка

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Вагиф Мустафазаде - Via Sevil (4630356100824) виниловая пластинка - фото 1
Вагиф Мустафазаде - Via Sevil (4630356100824) виниловая пластинка - фото 2
Вагиф Мустафазаде - Via Sevil (4630356100824) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Вагиф Мустафазаде
Альбом (сингл)
Via Sevil
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Вагиф Мустафазаде - Via Sevil (4630356100824) виниловая пластинка - фото 1
  • Вагиф Мустафазаде - Via Sevil (4630356100824) виниловая пластинка - фото 2
  • Вагиф Мустафазаде - Via Sevil (4630356100824) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729559
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Вагиф Мустафазаде - Via Sevil (4630356100824) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4630356100824]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Вагиф Мустафазаде
Альбом (сингл)
Via Sevil
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Roads = Yollar = Дороги, Golden Ring = Q?z?l ?z?k = Золотое Колечко, Antimony For Black Eyebrows = Qara Qa??n V?sm?si = Сурьма Для Черных Бровей, Whatever Will Be Will Be = Qismetden Qa?a Bilmeyeceksen = От Судьбы Не Уйдешь, In The Palace Of The Shirvanshahs = ?irvan?ahlar Saray?nda = Во Дворце Ширваншахов, Beloved = Sevgilim = Любимая, Mugham = Mu?am = Мугам, Today = Bu G?n = Сегодняшний День
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Вагиф Мустафазаде - Via Sevil (4630356100824) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Roads = Yollar = Дороги, Golden Ring = Q?z?l ?z?k = Золотое Колечко, Antimony For Black Eyebrows = Qara Qa??n V?sm?si = Сурьма Для Черных Бровей, Whatever Will Be Will Be = Qismetden Qa?a Bilmeyeceksen = От Судьбы Не Уйдешь, In The Palace Of The Shirvanshahs = ?irvan?ahlar Saray?nda = Во Дворце Ширваншахов, Beloved = Sevgilim = Любимая, Mugham = Mu?am = Мугам, Today = Bu G?n = Сегодняшний День



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Вагиф Мустафазаде - Via Sevil (4630356100824) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4630356100824]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Вагиф Мустафазаде
Альбом (сингл)
Via Sevil
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Roads = Yollar = Дороги, Golden Ring = Q?z?l ?z?k = Золотое Колечко, Antimony For Black Eyebrows = Qara Qa??n V?sm?si = Сурьма Для Черных Бровей, Whatever Will Be Will Be = Qismetden Qa?a Bilmeyeceksen = От Судьбы Не Уйдешь, In The Palace Of The Shirvanshahs = ?irvan?ahlar Saray?nda = Во Дворце Ширваншахов, Beloved = Sevgilim = Любимая, Mugham = Mu?am = Мугам, Today = Bu G?n = Сегодняшний День
Версия издания
лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Roads = Yollar = Дороги, Golden Ring = Q?z?l ?z?k = Золотое Колечко, Antimony For Black Eyebrows = Qara Qa??n V?sm?si = Сурьма Для Черных Бровей, Whatever Will Be Will Be = Qismetden Qa?a Bilmeyeceksen = От Судьбы Не Уйдешь, In The Palace Of The Shirvanshahs = ?irvan?ahlar Saray?nda = Во Дворце Ширваншахов, Beloved = Sevgilim = Любимая, Mugham = Mu?am = Мугам, Today = Bu G?n = Сегодняшний День


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вагиф Мустафазаде - Via Sevil (4630356100824) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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