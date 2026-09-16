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Peter Green - Whatcha Gonna Do? (9010974002123) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Peter Green - Whatcha Gonna Do? (9010974002123) виниловая пластинка

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Peter Green - Whatcha Gonna Do? (9010974002123) виниловая пластинка - фото 1
Peter Green - Whatcha Gonna Do? (9010974002123) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Peter Green
Альбом (сингл)
Whatcha Gonna Do?
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Peter Green - Whatcha Gonna Do? (9010974002123) виниловая пластинка - фото 1
  • Peter Green - Whatcha Gonna Do? (9010974002123) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729374
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Peter Green - Whatcha Gonna Do? (9010974002123) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974002123]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Peter Green
Альбом (сингл)
Whatcha Gonna Do?
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Gotta See Her Tonight, Promised Land, Bullet In The Sky, Give Me Back My Freedom, Last Train To San Antone, To Break Your Heart, Bizzy Lizzy, Lost My Love, Like A Hot Tomato, Head Against The Wall
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Peter Green - Whatcha Gonna Do? (9010974002123) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Gotta See Her Tonight, Promised Land, Bullet In The Sky, Give Me Back My Freedom, Last Train To San Antone, To Break Your Heart, Bizzy Lizzy, Lost My Love, Like A Hot Tomato, Head Against The Wall

Отзывы о товаре Peter Green - Whatcha Gonna Do? (9010974002123) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974002123]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Peter Green
Альбом (сингл)
Whatcha Gonna Do?
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Gotta See Her Tonight, Promised Land, Bullet In The Sky, Give Me Back My Freedom, Last Train To San Antone, To Break Your Heart, Bizzy Lizzy, Lost My Love, Like A Hot Tomato, Head Against The Wall
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Австрия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Gotta See Her Tonight, Promised Land, Bullet In The Sky, Give Me Back My Freedom, Last Train To San Antone, To Break Your Heart, Bizzy Lizzy, Lost My Love, Like A Hot Tomato, Head Against The Wall
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Peter Green - Whatcha Gonna Do? (9010974002123) виниловая пластинка - стоимость товара 3320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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