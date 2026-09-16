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Cowboy Junkies - One Soul Now (coloured) (0711297469691) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cowboy Junkies - One Soul Now (coloured) (0711297469691) виниловая пластинка

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Cowboy Junkies - One Soul Now (coloured) (0711297469691) виниловая пластинка - фото 1
Cowboy Junkies - One Soul Now (coloured) (0711297469691) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cowboy Junkies
Альбом (сингл)
One Soul Now
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cowboy Junkies - One Soul Now (coloured) (0711297469691) виниловая пластинка - фото 1
  • Cowboy Junkies - One Soul Now (coloured) (0711297469691) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729355
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Cowboy Junkies - One Soul Now (coloured) (0711297469691) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297469691]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cowboy Junkies
Альбом (сингл)
One Soul Now
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
One Soul Now, Why This One, My Wild Child, From Hunting Ground To City, The Stars Of Our Stars, Notes Falling Slow, No Long Journey Home, He Will Call You Baby, Simon Keeper, The Slide
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cowboy Junkies - One Soul Now (coloured) (0711297469691) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: One Soul Now, Why This One, My Wild Child, From Hunting Ground To City, The Stars Of Our Stars, Notes Falling Slow, No Long Journey Home, He Will Call You Baby, Simon Keeper, The Slide

Отзывы о товаре Cowboy Junkies - One Soul Now (coloured) (0711297469691) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297469691]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cowboy Junkies
Альбом (сингл)
One Soul Now
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
One Soul Now, Why This One, My Wild Child, From Hunting Ground To City, The Stars Of Our Stars, Notes Falling Slow, No Long Journey Home, He Will Call You Baby, Simon Keeper, The Slide
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: One Soul Now, Why This One, My Wild Child, From Hunting Ground To City, The Stars Of Our Stars, Notes Falling Slow, No Long Journey Home, He Will Call You Baby, Simon Keeper, The Slide
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cowboy Junkies - One Soul Now (coloured) (0711297469691) виниловая пластинка – стоимость товара 4390 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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