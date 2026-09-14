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Умный светильник Digma TopLight TL25 потолоч. белый (TL25) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умный светильник Digma TopLight TL25 потолоч. белый (TL25)

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Умный светильник Digma TopLight TL25 потолоч. белый (TL25) - фото 1
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Умный светильник Digma TopLight TL25 потолоч. белый (TL25) - фото 3
Умный светильник Digma TopLight TL25 потолоч. белый (TL25) - фото 4
Умный светильник Digma TopLight TL25 потолоч. белый (TL25) - фото 5
Умный светильник Digma TopLight TL25 потолоч. белый (TL25) - фото 6
Умный светильник Digma TopLight TL25 потолоч. белый (TL25) - фото 7
Умный светильник Digma TopLight TL25 потолоч. белый (TL25) - фото 8
Умный светильник Digma TopLight TL25 потолоч. белый (TL25) - фото 9
Умный светильник Digma TopLight TL25 потолоч. белый (TL25) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
Светильник
Цвет
белый
Тип питания
от сети
Мощность
24
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса, Маруся, Siri, Салют
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Wi-Fi
  • Умный светильник Digma TopLight TL25 потолоч. белый (TL25) - фото 1
  • Умный светильник Digma TopLight TL25 потолоч. белый (TL25) - фото 2
  • Умный светильник Digma TopLight TL25 потолоч. белый (TL25) - фото 3
  • Умный светильник Digma TopLight TL25 потолоч. белый (TL25) - фото 4
  • Умный светильник Digma TopLight TL25 потолоч. белый (TL25) - фото 5
  • Умный светильник Digma TopLight TL25 потолоч. белый (TL25) - фото 6
  • Умный светильник Digma TopLight TL25 потолоч. белый (TL25) - фото 7
  • Умный светильник Digma TopLight TL25 потолоч. белый (TL25) - фото 8
  • Умный светильник Digma TopLight TL25 потолоч. белый (TL25) - фото 9
  • Умный светильник Digma TopLight TL25 потолоч. белый (TL25) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728947
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип устройства
Светильник
Цвет
белый
Тип питания
от сети
Мощность
24
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса, Маруся, Siri, Салют
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Wi-Fi
Ориентация монтажа
потолочный
Датчик движения
нет
Совместимо с Android
Да
Совместимо с iOS
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
788

Описание товара Умный светильник Digma TopLight TL25 потолоч. белый (TL25)

Умный потолочный светильник Digma TopLight TL25 в белом цвете – это пример того, как современные технологии в области освещения могут преобразить обыденное пространство, добавив удобства и функциональности в повседневную жизнь. С мощностью в 24 Вт и яркостью 1800 лм, этот светильник способен осветить даже самые темные уголки, при этом потребляя меньше энергии по сравнению с традиционными лампами накаливания мощностью 120 Вт. Одной из особенностей TopLight TL25 – это возможность голосового управления через голосовые ассистенты Яндекс Алиса, Маруся, Салют, Siri и Google Home. Для изменения настроек освещения, включения или выключения света не потребуется даже вставать с места – достаточно просто произнести соответствующую команду. Светильник оснащен WiFi и Bluetooth, что позволяет управлять им дистанционно с помощью мобильного устройства через фирменное приложение Digma SmartHome. Помимо регулировки яркости и цветовой температуры, умный светильник Digma TopLight TL25 поддерживает создание различных сценариев освещения. Вы можете настроить автоматическое включение или выключение света в определенное время или при определенных условиях, например, при обнаружении движения, если использовать вместе с умным датчиком движения (продается отдельно). Digma TopLight TL25 подходит для небольших помещений, создавая равномерное и комфортное освещение без необходимости использования традиционного выключателя.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Умный светильник Digma TopLight TL25 потолоч. белый (TL25)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип устройства
Светильник
Цвет
белый
Тип питания
от сети
Мощность
24
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса, Маруся, Siri, Салют
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Wi-Fi
Ориентация монтажа
потолочный
Датчик движения
нет
Развернуть
Совместимо с Android
Да
Совместимо с iOS
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Умный потолочный светильник Digma TopLight TL25 в белом цвете – это пример того, как современные технологии в области освещения могут преобразить обыденное пространство, добавив удобства и функциональности в повседневную жизнь. С мощностью в 24 Вт и яркостью 1800 лм, этот светильник способен осветить даже самые темные уголки, при этом потребляя меньше энергии по сравнению с традиционными лампами накаливания мощностью 120 Вт. Одной из особенностей TopLight TL25 – это возможность голосового управления через голосовые ассистенты Яндекс Алиса, Маруся, Салют, Siri и Google Home. Для изменения настроек освещения, включения или выключения света не потребуется даже вставать с места – достаточно просто произнести соответствующую команду. Светильник оснащен WiFi и Bluetooth, что позволяет управлять им дистанционно с помощью мобильного устройства через фирменное приложение Digma SmartHome. Помимо регулировки яркости и цветовой температуры, умный светильник Digma TopLight TL25 поддерживает создание различных сценариев освещения. Вы можете настроить автоматическое включение или выключение света в определенное время или при определенных условиях, например, при обнаружении движения, если использовать вместе с умным датчиком движения (продается отдельно). Digma TopLight TL25 подходит для небольших помещений, создавая равномерное и комфортное освещение без необходимости использования традиционного выключателя.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
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Отзывы


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