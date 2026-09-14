Умный светильник Digma TopLight TL25 потолоч. белый (TL25)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Умный светильник Digma TopLight TL25 потолоч. белый (TL25)
Умный потолочный светильник Digma TopLight TL25 в белом цвете – это пример того, как современные технологии в области освещения могут преобразить обыденное пространство, добавив удобства и функциональности в повседневную жизнь. С мощностью в 24 Вт и яркостью 1800 лм, этот светильник способен осветить даже самые темные уголки, при этом потребляя меньше энергии по сравнению с традиционными лампами накаливания мощностью 120 Вт. Одной из особенностей TopLight TL25 – это возможность голосового управления через голосовые ассистенты Яндекс Алиса, Маруся, Салют, Siri и Google Home. Для изменения настроек освещения, включения или выключения света не потребуется даже вставать с места – достаточно просто произнести соответствующую команду. Светильник оснащен WiFi и Bluetooth, что позволяет управлять им дистанционно с помощью мобильного устройства через фирменное приложение Digma SmartHome. Помимо регулировки яркости и цветовой температуры, умный светильник Digma TopLight TL25 поддерживает создание различных сценариев освещения. Вы можете настроить автоматическое включение или выключение света в определенное время или при определенных условиях, например, при обнаружении движения, если использовать вместе с умным датчиком движения (продается отдельно). Digma TopLight TL25 подходит для небольших помещений, создавая равномерное и комфортное освещение без необходимости использования традиционного выключателя.
Отзывы о товаре Умный светильник Digma TopLight TL25 потолоч. белый (TL25)