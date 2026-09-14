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Аудиотрубка Fanvil i501 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аудиотрубка Fanvil i501 белый

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Аудиотрубка Fanvil i501 белый - фото 1
Аудиотрубка Fanvil i501 белый - фото 2
Аудиотрубка Fanvil i501 белый - фото 3
Аудиотрубка Fanvil i501 белый - фото 4
Аудиотрубка Fanvil i501 белый - фото 5
Аудиотрубка Fanvil i501 белый - фото 6
Аудиотрубка Fanvil i501 белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Монтаж
настольное, настенный
Общение с посетителем
трубка
  • Аудиотрубка Fanvil i501 белый - фото 1
  • Аудиотрубка Fanvil i501 белый - фото 2
  • Аудиотрубка Fanvil i501 белый - фото 3
  • Аудиотрубка Fanvil i501 белый - фото 4
  • Аудиотрубка Fanvil i501 белый - фото 5
  • Аудиотрубка Fanvil i501 белый - фото 6
  • Аудиотрубка Fanvil i501 белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 916 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728795
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Характеристики

Бренд
FANVIL
Цвет
белый
Монтаж
настольное, настенный
Общение с посетителем
трубка
Ethernet (LAN)
100 Мбит/с
Габариты (ШxВxГ)
195х181х30 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
514

Описание товара Аудиотрубка Fanvil i501 белый

Fanvil i501 — домофонная IP-трубка, предназначенная для осуществления голосовой связи по протоколу SIP, а также открывания двери с помощью реле и выполнения функции ответной части IP-домофона.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Аудиотрубка Fanvil i501 белый




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Характеристики
Бренд
FANVIL
Цвет
белый
Монтаж
настольное, настенный
Общение с посетителем
трубка
Ethernet (LAN)
100 Мбит/с
Габариты (ШxВxГ)
195х181х30 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Fanvil i501 — домофонная IP-трубка, предназначенная для осуществления голосовой связи по протоколу SIP, а также открывания двери с помощью реле и выполнения функции ответной части IP-домофона.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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