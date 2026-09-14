IP Видеодомофон с WI-FI Сенсорный 7" TFT LCD экран 1024*600; встроенные микрофон и динамик; слот для SD карты до 32Гб; Wi-Fi 2.4ГГц HiWatch VDP-H3211W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
IP домофон
Да
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 731797
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Характеристики
Бренд
HiWatch
IP домофон
Да
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Запись фото
Да
Подключение вызывных панелей
по витой паре
PoE
Да
Релейные выходы
2
Тревожные входы
8
RS-485
Да
Питание
DC 12V
Ethernet (LAN)
100 Мбит/с
Габариты (ШxВxГ)
200x140x15.1 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
400
Описание товара IP Видеодомофон с WI-FI Сенсорный 7" TFT LCD экран 1024*600; встроенные микрофон и динамик; слот для SD карты до 32Гб; Wi-Fi 2.4ГГц HiWatch VDP-H3211W
Монитор, экран 7 ", управление сенсорное, запись фото, громкая связь.
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Бренд
HiWatch
IP домофон
Да
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Запись фото
Да
Подключение вызывных панелей
по витой паре
PoE
Да
Релейные выходы
2
Развернуть
Тревожные входы
8
RS-485
Да
Питание
DC 12V
Ethernet (LAN)
100 Мбит/с
Габариты (ШxВxГ)
200x140x15.1 мм
Страна производитель
Китай
IP Видеодомофон с WI-FI Сенсорный 7" TFT LCD экран 1024*600; встроенные микрофон и динамик; слот для SD карты до 32Гб; Wi-Fi 2.4ГГц HiWatch VDP-H3211W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре IP Видеодомофон с WI-FI Сенсорный 7" TFT LCD экран 1024*600; встроенные микрофон и динамик; слот для SD карты до 32Гб; Wi-Fi 2.4ГГц HiWatch VDP-H3211W