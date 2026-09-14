Видеодомофон Tantos Neo HD SE белый
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Характеристики
Тип товара
Видеодомофон
IP домофон
Да
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
4
Интеграция в умный дом
Нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728695
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Характеристики
Бренд
Tantos
Тип товара
Видеодомофон
IP домофон
Да
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
4
Запись фото
Да
Интеграция в умный дом
Нет
PoE
Нет
Поддержка карт памяти
microSD
Релейные выходы
Нет
RS-485
Нет
Микрофонный вход
Нет
Питание
AC 220V
Ethernet (LAN)
Нет
Габариты (ШxВxГ)
33.5x23.5x8.5 см
Страна производитель
Китай
Вес, г.
700
Описание товара Видеодомофон Tantos Neo HD SE белый
Новый монитор в новом корпусе в линейке самых популярных на российском рынке моделей домофонов. Монитор цветного видеодомофона 7 дюймов, с поддержкой форматов CVBS и 720p/1080p (AHD/CVI/TVI), сенсорный экран, разрешение 1024x600 IPS, hands free. Подключение 2-х вызывных панелей, 2-х видеокамер, до 4-х мониторов в параллель. Запись MP3 для мелодий вызова. Дополнительный выход HOOK/GATE, SIREN. Запись фото или видео на microSD карту до 256 ГБ (в комплект не входит). Запись по детектору движения, по одному каналу. Питание 100-240В, 50-60Гц (блок питания встроенный).
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Tantos
Тип товара
Видеодомофон
IP домофон
Да
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
4
Запись фото
Да
Интеграция в умный дом
Нет
PoE
Нет
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Релейные выходы
Нет
RS-485
Нет
Микрофонный вход
Нет
Питание
AC 220V
Ethernet (LAN)
Нет
Габариты (ШxВxГ)
33.5x23.5x8.5 см
Страна производитель
Китай
Новый монитор в новом корпусе в линейке самых популярных на российском рынке моделей домофонов. Монитор цветного видеодомофона 7 дюймов, с поддержкой форматов CVBS и 720p/1080p (AHD/CVI/TVI), сенсорный экран, разрешение 1024x600 IPS, hands free. Подключение 2-х вызывных панелей, 2-х видеокамер, до 4-х мониторов в параллель. Запись MP3 для мелодий вызова. Дополнительный выход HOOK/GATE, SIREN. Запись фото или видео на microSD карту до 256 ГБ (в комплект не входит). Запись по детектору движения, по одному каналу. Питание 100-240В, 50-60Гц (блок питания встроенный).
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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