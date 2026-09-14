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Видеорегистратop наблюдения HiWatch DS-N208(C) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратop наблюдения HiWatch DS-N208(C)

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Видеорегистратop наблюдения HiWatch DS-N208(C) - фото 2
Видеорегистратop наблюдения HiWatch DS-N208(C) - фото 3
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Видеорегистратop наблюдения HiWatch DS-N208(C) - фото 5
Видеорегистратop наблюдения HiWatch DS-N208(C) - фото 6
Видеорегистратop наблюдения HiWatch DS-N208(C) - фото 7
Видеорегистратop наблюдения HiWatch DS-N208(C) - фото 8
Видеорегистратop наблюдения HiWatch DS-N208(C) - фото 9
Видеорегистратop наблюдения HiWatch DS-N208(C) - фото 10
Видеорегистратop наблюдения HiWatch DS-N208(C) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
8
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
  • Видеорегистратop наблюдения HiWatch DS-N208(C) - фото 1
  • Видеорегистратop наблюдения HiWatch DS-N208(C) - фото 2
  • Видеорегистратop наблюдения HiWatch DS-N208(C) - фото 3
  • Видеорегистратop наблюдения HiWatch DS-N208(C) - фото 4
  • Видеорегистратop наблюдения HiWatch DS-N208(C) - фото 5
  • Видеорегистратop наблюдения HiWatch DS-N208(C) - фото 6
  • Видеорегистратop наблюдения HiWatch DS-N208(C) - фото 7
  • Видеорегистратop наблюдения HiWatch DS-N208(C) - фото 8
  • Видеорегистратop наблюдения HiWatch DS-N208(C) - фото 9
  • Видеорегистратop наблюдения HiWatch DS-N208(C) - фото 10
  • Видеорегистратop наблюдения HiWatch DS-N208(C) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728606
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
8
Комплектация
Видеорегистратop, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
Без PoE
Потребляемая мощность, Вт
10
Габариты
200x200x48 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х24х8
Вес, кг.
1.6

Описание товара Видеорегистратop наблюдения HiWatch DS-N208(C)

Видеорегистраторы HiWatch – это высококачественные устройства, предназначенные для эффективного видеонаблюдения и записи. Модель оснащена интерфейсом подключения SATA, что позволяет установить жесткий диск объемом до 6 ТБ, обеспечивая достаточно пространства для хранения большого количества видеоматериалов. Устройство поддерживает подключение до 8 IP-каналов, идеально подходя для современных систем безопасности. Данный видеорегистратор поддерживает запись с максимальным разрешением 1920x1080 пикселей, обеспечивая четкую и качественную картинку, а максимальная частота кадров достигает 25 кадров в секунду, что гарантирует плавное воспроизведение видео. Устройство оснащено удобным интерфейсом: два USB-разъема для подключения периферийных устройств, один VGA-разъем и один HDMI-разъем для различных вариантов подключения к мониторам и дисплеям. Питание осуществляется от адаптера, а потребляемая мощность составляет всего 10 Вт, что делает этот видеорегистратор энергоэффективным. Бренд HiWatch известен своей надежностью и долговечностью, а легкость установки и использования делают его подходящим выбором как для профессионалов, так и для домашних пользователей. В комплект не входят накопители, что позволяет пользователю подобрать нужный вариант под свои потребности.

Отзывы о товаре Видеорегистратop наблюдения HiWatch DS-N208(C)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
8
Комплектация
Видеорегистратop, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Развернуть
Разъемы HDMI
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
Без PoE
Потребляемая мощность, Вт
10
Габариты
200x200x48 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистраторы HiWatch – это высококачественные устройства, предназначенные для эффективного видеонаблюдения и записи. Модель оснащена интерфейсом подключения SATA, что позволяет установить жесткий диск объемом до 6 ТБ, обеспечивая достаточно пространства для хранения большого количества видеоматериалов. Устройство поддерживает подключение до 8 IP-каналов, идеально подходя для современных систем безопасности. Данный видеорегистратор поддерживает запись с максимальным разрешением 1920x1080 пикселей, обеспечивая четкую и качественную картинку, а максимальная частота кадров достигает 25 кадров в секунду, что гарантирует плавное воспроизведение видео. Устройство оснащено удобным интерфейсом: два USB-разъема для подключения периферийных устройств, один VGA-разъем и один HDMI-разъем для различных вариантов подключения к мониторам и дисплеям. Питание осуществляется от адаптера, а потребляемая мощность составляет всего 10 Вт, что делает этот видеорегистратор энергоэффективным. Бренд HiWatch известен своей надежностью и долговечностью, а легкость установки и использования делают его подходящим выбором как для профессионалов, так и для домашних пользователей. В комплект не входят накопители, что позволяет пользователю подобрать нужный вариант под свои потребности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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