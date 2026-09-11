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IP-регистратор HiWatch DS-N304W(B) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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IP-регистратор HiWatch DS-N304W(B)

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IP-регистратор HiWatch DS-N304W(B)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
5 580 руб.  10 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 591177
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеорегистратор
Размеры в упаковке, см
15х11х9
Вес, кг.
1.6

Описание товара IP-регистратор HiWatch DS-N304W(B)

HiWatch DS-N304W(B) видеорегистратор от HiWatch с уникальной возможностью подключения с помощью беспроводной сети Wi-Fi. Видеорегистратор может получать постоянный видеопоток от четырех различных видеокамер с максимальным разрешением до 5Мп. Устройство специально предназначено для ведения круглосуточной записи, а благодаря слоту для жесткого диска объемом до 6Тб Вы можете вести видеозапись с нескольких камер в течение долгого времени. DS-N304W может передавать на подключенный видеомонитор изображение 1920х1080/60Гц. Модель обладает стандартным сетевым интерфейсом, то есть входом RJ-45, максимальная скорость передачи данных составляет 300Мб/с. Wi-Fi подключение осуществляется по стандарту IEEE802.11b/g/n.Для подключения источников звука на корпусе 4-х канального видеорегистратора DS-N304W есть один RCA аудиовход, к которому можно подключить микрофон. Модель способна работать с сетевыми видеокамерами большинства современных производителей. Благодаря возможности использовать два потока одновременно Вы можете распределять нагрузку на разные носители (к примеру, на облако и жесткий диск). 4-х канальный видеорегистратор с возможностью беспроводного соединения от HiWatch отлично подходит для небольших современных систем видеонаблюдения, или в качестве одного из видеорегистраторов для обширной сети безопасности.

Отзывы о товаре IP-регистратор HiWatch DS-N304W(B)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеорегистратор
Описание
HiWatch DS-N304W(B) видеорегистратор от HiWatch с уникальной возможностью подключения с помощью беспроводной сети Wi-Fi. Видеорегистратор может получать постоянный видеопоток от четырех различных видеокамер с максимальным разрешением до 5Мп. Устройство специально предназначено для ведения круглосуточной записи, а благодаря слоту для жесткого диска объемом до 6Тб Вы можете вести видеозапись с нескольких камер в течение долгого времени. DS-N304W может передавать на подключенный видеомонитор изображение 1920х1080/60Гц. Модель обладает стандартным сетевым интерфейсом, то есть входом RJ-45, максимальная скорость передачи данных составляет 300Мб/с. Wi-Fi подключение осуществляется по стандарту IEEE802.11b/g/n.Для подключения источников звука на корпусе 4-х канального видеорегистратора DS-N304W есть один RCA аудиовход, к которому можно подключить микрофон. Модель способна работать с сетевыми видеокамерами большинства современных производителей. Благодаря возможности использовать два потока одновременно Вы можете распределять нагрузку на разные носители (к примеру, на облако и жесткий диск). 4-х канальный видеорегистратор с возможностью беспроводного соединения от HiWatch отлично подходит для небольших современных систем видеонаблюдения, или в качестве одного из видеорегистраторов для обширной сети безопасности.
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