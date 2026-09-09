Видеорегистратор Falcon Eye FE-MHD1108 IP
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеоpегистpатоp
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 258011
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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Видеоpегистpатоp
Размеры в упаковке, см
2х1х1
Вес, кг.
2.5
Описание товара Видеорегистратор Falcon Eye FE-MHD1108 IP
FE-MHD1108 8 канальный 5 в 1 регистратор: запись 8 кан 1080N*15к/с, Н.264/H264+, HDMI, VGA, SATA*1 (до 6Tб HDD), 2 USB, Аудио 1/1, Протокол ONVIF, RTSP, P2P, Мобильные платформы Android/IOS
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Видеоpегистpатоp
FE-MHD1108 8 канальный 5 в 1 регистратор: запись 8 кан 1080N*15к/с, Н.264/H264+, HDMI, VGA, SATA*1 (до 6Tб HDD), 2 USB, Аудио 1/1, Протокол ONVIF, RTSP, P2P, Мобильные платформы Android/IOS
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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