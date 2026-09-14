Top.Mail.Ru
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250L(D)(2.8mm) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250L(D)(2.8mm)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250L(D)(2.8mm) - фото 1
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250L(D)(2.8mm) - фото 2
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250L(D)(2.8mm) - фото 3
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250L(D)(2.8mm) - фото 4
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250L(D)(2.8mm) - фото 5
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250L(D)(2.8mm) - фото 6
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250L(D)(2.8mm) - фото 7
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250L(D)(2.8mm) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250L(D)(2.8mm) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250L(D)(2.8mm) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250L(D)(2.8mm) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250L(D)(2.8mm) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250L(D)(2.8mm) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250L(D)(2.8mm) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250L(D)(2.8mm) - фото 7
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250L(D)(2.8mm) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728357
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х12х11
Вес, г.
400

Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250L(D)(2.8mm)

Видеокамера HiWatch – это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и длительный срок службы. Благодаря степени защиты IP67, камера защищена от пыли и влаги, что позволяет ей функционировать в самых суровых погодных условиях. Ее белый цилиндрический корпус элегантно впишется в экстерьер любого здания. Оборудованная 2-мегапиксельной матрицей, камера HiWatch обеспечивает разрешение видео в формате Full HD 1920x1080 пикселей, что гарантирует четкость и детализацию изображения. Функция цифрового WDR улучшает качество съемки в условиях сложного освещения, а ИК-подсветка позволяет вести наблюдение в темное время суток. Наличие функции день/ночь обеспечивает автоматическое переключение между дневным и ночным режимами съемки. Видеокамера поддерживает подключение через порт RJ-45 и питание по технологии PoE, что упрощает ее установку и интеграцию в существующую систему видеонаблюдения. Также она оснащена слотом для карт памяти microSD, что позволяет записывать видео без необходимости в постоянном соединении с сетью. Рабочая температура камеры варьируется от -40 до +60 °С, что делает ее идеальной для эксплуатации в различных климатических зонах. Эта камера – отличный выбор для тех, кто ищет сочетание надежности и передовых технологий в области видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250L(D)(2.8mm)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch – это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и длительный срок службы. Благодаря степени защиты IP67, камера защищена от пыли и влаги, что позволяет ей функционировать в самых суровых погодных условиях. Ее белый цилиндрический корпус элегантно впишется в экстерьер любого здания. Оборудованная 2-мегапиксельной матрицей, камера HiWatch обеспечивает разрешение видео в формате Full HD 1920x1080 пикселей, что гарантирует четкость и детализацию изображения. Функция цифрового WDR улучшает качество съемки в условиях сложного освещения, а ИК-подсветка позволяет вести наблюдение в темное время суток. Наличие функции день/ночь обеспечивает автоматическое переключение между дневным и ночным режимами съемки. Видеокамера поддерживает подключение через порт RJ-45 и питание по технологии PoE, что упрощает ее установку и интеграцию в существующую систему видеонаблюдения. Также она оснащена слотом для карт памяти microSD, что позволяет записывать видео без необходимости в постоянном соединении с сетью. Рабочая температура камеры варьируется от -40 до +60 °С, что делает ее идеальной для эксплуатации в различных климатических зонах. Эта камера – отличный выбор для тех, кто ищет сочетание надежности и передовых технологий в области видеонаблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250L(D)(2.8mm) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...