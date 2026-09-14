Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250L(D)(2.8mm)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250L(D)(2.8mm)
Видеокамера HiWatch – это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и длительный срок службы. Благодаря степени защиты IP67, камера защищена от пыли и влаги, что позволяет ей функционировать в самых суровых погодных условиях. Ее белый цилиндрический корпус элегантно впишется в экстерьер любого здания. Оборудованная 2-мегапиксельной матрицей, камера HiWatch обеспечивает разрешение видео в формате Full HD 1920x1080 пикселей, что гарантирует четкость и детализацию изображения. Функция цифрового WDR улучшает качество съемки в условиях сложного освещения, а ИК-подсветка позволяет вести наблюдение в темное время суток. Наличие функции день/ночь обеспечивает автоматическое переключение между дневным и ночным режимами съемки. Видеокамера поддерживает подключение через порт RJ-45 и питание по технологии PoE, что упрощает ее установку и интеграцию в существующую систему видеонаблюдения. Также она оснащена слотом для карт памяти microSD, что позволяет записывать видео без необходимости в постоянном соединении с сетью. Рабочая температура камеры варьируется от -40 до +60 °С, что делает ее идеальной для эксплуатации в различных климатических зонах. Эта камера – отличный выбор для тех, кто ищет сочетание надежности и передовых технологий в области видеонаблюдения.
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