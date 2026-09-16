Top.Mail.Ru
Joe Bonamassa - Royal Tea (0810020502589) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Joe Bonamassa - Royal Tea (0810020502589) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Joe Bonamassa - Royal Tea (0810020502589) виниловая пластинка - фото 1
Joe Bonamassa - Royal Tea (0810020502589) виниловая пластинка - фото 2
Joe Bonamassa - Royal Tea (0810020502589) виниловая пластинка - фото 3
Joe Bonamassa - Royal Tea (0810020502589) виниловая пластинка - фото 4
Joe Bonamassa - Royal Tea (0810020502589) виниловая пластинка - фото 5
Joe Bonamassa - Royal Tea (0810020502589) виниловая пластинка - фото 6
Joe Bonamassa - Royal Tea (0810020502589) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Royal Tea
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Bonamassa - Royal Tea (0810020502589) виниловая пластинка - фото 1
  • Joe Bonamassa - Royal Tea (0810020502589) виниловая пластинка - фото 2
  • Joe Bonamassa - Royal Tea (0810020502589) виниловая пластинка - фото 3
  • Joe Bonamassa - Royal Tea (0810020502589) виниловая пластинка - фото 4
  • Joe Bonamassa - Royal Tea (0810020502589) виниловая пластинка - фото 5
  • Joe Bonamassa - Royal Tea (0810020502589) виниловая пластинка - фото 6
  • Joe Bonamassa - Royal Tea (0810020502589) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728196
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Joe Bonamassa - Royal Tea (0810020502589) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0810020502589]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Royal Tea
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
When One Door Opens, Royal Tea, Why Does It Take So Long To Say Goodbye, Lookout Man!, High Class Girl, A Conversation With Alice, I Didn't Think She Would Do It, Beyond The Silence, Lonely Boy, Savannah
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Bonamassa - Royal Tea (0810020502589) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: When One Door Opens, Royal Tea, Why Does It Take So Long To Say Goodbye, Lookout Man!, High Class Girl, A Conversation With Alice, I Didn't Think She Would Do It, Beyond The Silence, Lonely Boy, Savannah



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Joe Bonamassa - Royal Tea (0810020502589) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0810020502589]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Royal Tea
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
When One Door Opens, Royal Tea, Why Does It Take So Long To Say Goodbye, Lookout Man!, High Class Girl, A Conversation With Alice, I Didn't Think She Would Do It, Beyond The Silence, Lonely Boy, Savannah
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: When One Door Opens, Royal Tea, Why Does It Take So Long To Say Goodbye, Lookout Man!, High Class Girl, A Conversation With Alice, I Didn't Think She Would Do It, Beyond The Silence, Lonely Boy, Savannah


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joe Bonamassa - Royal Tea (0810020502589) виниловая пластинка – стоимость товара 5210 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...