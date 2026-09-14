Мышь Оклик 701G черный (1884623)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Оклик 701G черный (1884623)
Мышь OKLICK — это идеальный выбор для геймеров, ценящих комфорт и высокую точность в управлении. Модель оснащена оптическим сенсором с разрешением 3600 dpi, что обеспечивает плавное и точное наведение в любых игровых ситуациях. Благодаря проводному подключению через USB Type-A, вы можете рассчитывать на стабильное соединение без прерываний. Дизайн мыши приспособлен под комфортный хват для правой руки, что обеспечивает удобство даже во время длительных игровых сессий. Черный цвет корпуса придаёт стильный и современный вид, отлично дополняющий ваш игровой сетап. С длиной провода 1.8 метра у вас достаточно свободы движения на рабочем столе, а легкий вес в 60 г обеспечивает дополнительное удобство в использовании. Благодаря эргономичной конструкции и тщательной проработке деталей, мышь OKLICK станет надежным спутником как в динамичных игровых боях, так и в повседневной работе на ПК.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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