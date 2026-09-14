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Блок питания AC/DC Osnovo PS-5010 5В 10Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания AC/DC Osnovo PS-5010 5В 10Вт

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Блок питания AC/DC Osnovo PS-5010 5В 10Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727688
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Характеристики

Бренд
Osnovo
Тип товара
Блок питания
Материал корпуса
пластик
Исполнение
Для помещений
Мощность, Вт
10
Максимальный ток
2
Выходное напряжение, В
5
Габариты
40.5?75?65.6 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
95

Описание товара Блок питания AC/DC Osnovo PS-5010 5В 10Вт

Блок питания Osnovo PS-5010 предназначен для питания камер видеонаблюдения, регистраторов и дополнительного оборудования с рабочим напряжением 5 В DC. Выпрямляет поступающий на вход переменный ток и подает постоянный ток на устройства-потребители.

Отзывы о товаре Блок питания AC/DC Osnovo PS-5010 5В 10Вт




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Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип товара
Блок питания
Материал корпуса
пластик
Исполнение
Для помещений
Мощность, Вт
10
Максимальный ток
2
Выходное напряжение, В
5
Габариты
40.5?75?65.6 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Osnovo PS-5010 предназначен для питания камер видеонаблюдения, регистраторов и дополнительного оборудования с рабочим напряжением 5 В DC. Выпрямляет поступающий на вход переменный ток и подает постоянный ток на устройства-потребители.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания AC/DC Osnovo PS-5010 5В 10Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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