Блок питания AC/DC Osnovo PS-5010 5В 10Вт
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727688
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Материал корпуса
пластик
Исполнение
Для помещений
Мощность, Вт
10
Максимальный ток
2
Выходное напряжение, В
5
Габариты
40.5?75?65.6 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
95
Описание товара Блок питания AC/DC Osnovo PS-5010 5В 10Вт
Блок питания Osnovo PS-5010 предназначен для питания камер видеонаблюдения, регистраторов и дополнительного оборудования с рабочим напряжением 5 В DC. Выпрямляет поступающий на вход переменный ток и подает постоянный ток на устройства-потребители.
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Бренд
Тип товара
Блок питания
Материал корпуса
пластик
Исполнение
Для помещений
Мощность, Вт
10
Максимальный ток
2
Выходное напряжение, В
5
Габариты
40.5?75?65.6 мм
Страна производитель
Китай
Блок питания Osnovo PS-5010 предназначен для питания камер видеонаблюдения, регистраторов и дополнительного оборудования с рабочим напряжением 5 В DC. Выпрямляет поступающий на вход переменный ток и подает постоянный ток на устройства-потребители.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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