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Блок питания Falcon Eye FE-12/50 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Falcon Eye FE-12/50

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Блок питания Falcon Eye FE-12/50 - фото 1
Блок питания Falcon Eye FE-12/50 - фото 2
Блок питания Falcon Eye FE-12/50 - фото 3
Блок питания Falcon Eye FE-12/50 - фото 4
Блок питания Falcon Eye FE-12/50 - фото 5
Блок питания Falcon Eye FE-12/50 - фото 6
Блок питания Falcon Eye FE-12/50 - фото 7
Блок питания Falcon Eye FE-12/50 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания Falcon Eye FE-12/50 - фото 1
  • Блок питания Falcon Eye FE-12/50 - фото 2
  • Блок питания Falcon Eye FE-12/50 - фото 3
  • Блок питания Falcon Eye FE-12/50 - фото 4
  • Блок питания Falcon Eye FE-12/50 - фото 5
  • Блок питания Falcon Eye FE-12/50 - фото 6
  • Блок питания Falcon Eye FE-12/50 - фото 7
  • Блок питания Falcon Eye FE-12/50 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 542347
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Характеристики

Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Блок питания
Дополнительно
сила тока - 5 А
Материал
пластик
Особенности
коннектор в комплекте
Цвет
черный
Выходное напряжение, В
12
Размеры в упаковке, см
21х10х5
Вес, г.
406

Описание товара Блок питания Falcon Eye FE-12/50

Источник питания стабилизированный, 12В, 5А, сетевой адаптер преобразует переменное сетевое напряжение в постоянное, стабилизированное. Имеет защиту от КЗ. В комплект входит коннектор (клеммная колодка).

Отзывы о товаре Блок питания Falcon Eye FE-12/50




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Блок питания
Дополнительно
сила тока - 5 А
Материал
пластик
Особенности
коннектор в комплекте
Цвет
черный
Выходное напряжение, В
12
Описание
Источник питания стабилизированный, 12В, 5А, сетевой адаптер преобразует переменное сетевое напряжение в постоянное, стабилизированное. Имеет защиту от КЗ. В комплект входит коннектор (клеммная колодка).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Falcon Eye FE-12/50 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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