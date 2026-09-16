Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 1250-ODW (В0000013599)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728213
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Материал корпуса
пластик
Исполнение
Уличный
Максимальный ток
5
Выходное напряжение, В
12
Габариты
180х200х90 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
760
Описание товара Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 1250-ODW (В0000013599)
Предназначен для обеспечения электропитания потребителей при номинальном напряжении 12В постоянного тока. Электропитание устройства осуществляется от сети переменного тока 50Гц, напряжением от 160 В до 242 В. Источник вторичного электропитания размещён в пластиковом корпусе со степенью защиты IP67 по ГОСТ 14254-96 и предназначен для использования на открытом воздухе. Рассчитан на круглосуточный режим работы.
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Бренд
Тип товара
Блок питания
Материал корпуса
пластик
Исполнение
Уличный
Максимальный ток
5
Выходное напряжение, В
12
Габариты
180х200х90 мм
Страна производитель
Китай
Предназначен для обеспечения электропитания потребителей при номинальном напряжении 12В постоянного тока. Электропитание устройства осуществляется от сети переменного тока 50Гц, напряжением от 160 В до 242 В. Источник вторичного электропитания размещён в пластиковом корпусе со степенью защиты IP67 по ГОСТ 14254-96 и предназначен для использования на открытом воздухе. Рассчитан на круглосуточный режим работы.
Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 1250-ODW (В0000013599) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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