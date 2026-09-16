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Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 12/4.0 (В0000016261) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 12/4.0 (В0000016261)

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Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 12/4.0 (В0000016261)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728214
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Характеристики

Бренд
Optimus
Тип товара
Блок питания
Материал корпуса
пластик
Исполнение
Для помещений
Мощность, Вт
48
Максимальный ток
4
Выходное напряжение, В
12.6
Габариты
118х 53 х 33 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
410

Описание товара Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 12/4.0 (В0000016261)

Источник вторичного электропитания OPTIMUS-12/4.0 предназначен для обеспечения электропитания потребителей при номинальном напряжении 15В постоянного тока и токе потребления до 4А. Электропитание OPTIMUS 12/4.0 осуществляется от сети переменного тока 50/60 Гц напряжением от 100 В до 240В. OPTIMUS 12/4.0 предназначен для установки внутри помещения и рассчитан на круглосуточный режим работы. Отличительные особенности OPTIMUS 12/4.0: электронная защита от короткого замыкания и перегрузки по току; автоматическое восстановление выходного напряжения после снятия короткого замыкания или перегрузки; защита от перегрузки по входу; защита потребителей от перенапряжения на входе; неограниченное время нахождения в состоянии короткого замыкания. Блок не является влагостойким. Для уличного монтажа необходимо использовать специальные монтажные коробки.

Отзывы о товаре Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 12/4.0 (В0000016261)




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Характеристики
Бренд
Optimus
Тип товара
Блок питания
Материал корпуса
пластик
Исполнение
Для помещений
Мощность, Вт
48
Максимальный ток
4
Выходное напряжение, В
12.6
Габариты
118х 53 х 33 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источник вторичного электропитания OPTIMUS-12/4.0 предназначен для обеспечения электропитания потребителей при номинальном напряжении 15В постоянного тока и токе потребления до 4А. Электропитание OPTIMUS 12/4.0 осуществляется от сети переменного тока 50/60 Гц напряжением от 100 В до 240В. OPTIMUS 12/4.0 предназначен для установки внутри помещения и рассчитан на круглосуточный режим работы. Отличительные особенности OPTIMUS 12/4.0: электронная защита от короткого замыкания и перегрузки по току; автоматическое восстановление выходного напряжения после снятия короткого замыкания или перегрузки; защита от перегрузки по входу; защита потребителей от перенапряжения на входе; неограниченное время нахождения в состоянии короткого замыкания. Блок не является влагостойким. Для уличного монтажа необходимо использовать специальные монтажные коробки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 12/4.0 (В0000016261) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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