Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728211
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Описание товара Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 12/1.3 mini (В0000006397)
Источник вторичного электропитания OPTIMUS-12/1.3 mini предназначен для обеспечения электропитания потребителей при номинальном напряжении 12В постоянного тока и токе потребления до 1.3А.
Электропитание OPTIMUS-12/1.3 mini осуществляется от сети переменного тока 50 Гц напряжением от 160 В до 242В.
OPTIMUS-12/1.3 mini предназначен для установки внутри помещения и рассчитан на круглосуточный режим работы.
Отличительные особенности OPTIMUS-12/1.3 mini:
электронная защита от короткого замыкания и перегрузки по току;
защита от пробоя вход-выход 4000В;
автоматическое восстановление выходного напряжения после снятия короткого замыкания или перегрузки;
защита от перегрузки по входу;
защита потребителей от перенапряжения на входе;
неограниченное время нахождения в состоянии короткого замыкания.
Источник вторичного электропитания OPTIMUS-12/1.3 mini предназначен для обеспечения электропитания потребителей при номинальном напряжении 12В постоянного тока и токе потребления до 1.3А.
Электропитание OPTIMUS-12/1.3 mini осуществляется от сети переменного тока 50 Гц напряжением от 160 В до 242В.
OPTIMUS-12/1.3 mini предназначен для установки внутри помещения и рассчитан на круглосуточный режим работы.
Отличительные особенности OPTIMUS-12/1.3 mini:
электронная защита от короткого замыкания и перегрузки по току;
защита от пробоя вход-выход 4000В;
автоматическое восстановление выходного напряжения после снятия короткого замыкания или перегрузки;
защита от перегрузки по входу;
защита потребителей от перенапряжения на входе;
неограниченное время нахождения в состоянии короткого замыкания.
Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 12/1.3 mini (В0000006397) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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