Блок питания Osnovo PS-48120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 542367
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Дополнительно
сила тока - 2.5 А
Материал
пластик
Особенности
габариты 173x72x34 мм
Цвет
черный
Выходное напряжение, В
48
Размеры в упаковке, см
12х11х8
Вес, г.
100
Описание товара Блок питания Osnovo PS-48120
Блок питания (сетевой адаптер) DC48V, 2, 5A (120Вт макс.). Диапазон входных напряжений: AC100-240V. штекер 2.1x5.5мм.
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Бренд
Тип товара
Блок питания
Дополнительно
сила тока - 2.5 А
Материал
пластик
Особенности
габариты 173x72x34 мм
Цвет
черный
Выходное напряжение, В
48
Блок питания (сетевой адаптер) DC48V, 2, 5A (120Вт макс.). Диапазон входных напряжений: AC100-240V. штекер 2.1x5.5мм.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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