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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 542364
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Блок питания OSNOVO PS-24024 представляет собой универсальное и высокопроизводительное решение для подключения и подачи питания на различные камеры видеонаблюдения, а также другие совместимые устройства. Прибор работает с постоянным током. Максимальное напряжение составляет 24 В, а сила тока не превышает 1 А. Для подключения к совместимому оборудованию используется круглый штекер длиной 5.5 мм и диаметром 2.1 мм. Блок питания OSNOVO PS-24024 выполнен в сравнительно компактном корпусе из пластика высокого качества, благодаря чему отличается надежностью, а также устойчивостью к разного рода воздействиям. В основе конструкции используются первоклассные компоненты и материалы, что обеспечивает высокую безопасность использования устройства.
Блок питания OSNOVO PS-24024 представляет собой универсальное и высокопроизводительное решение для подключения и подачи питания на различные камеры видеонаблюдения, а также другие совместимые устройства. Прибор работает с постоянным током. Максимальное напряжение составляет 24 В, а сила тока не превышает 1 А. Для подключения к совместимому оборудованию используется круглый штекер длиной 5.5 мм и диаметром 2.1 мм. Блок питания OSNOVO PS-24024 выполнен в сравнительно компактном корпусе из пластика высокого качества, благодаря чему отличается надежностью, а также устойчивостью к разного рода воздействиям. В основе конструкции используются первоклассные компоненты и материалы, что обеспечивает высокую безопасность использования устройства.
Блок питания Osnovo PS-24024 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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