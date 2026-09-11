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Блок питания Osnovo PS-24024 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Osnovo PS-24024

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Блок питания Osnovo PS-24024 - фото 1
Блок питания Osnovo PS-24024 - фото 2
Блок питания Osnovo PS-24024 - фото 3
Блок питания Osnovo PS-24024 - фото 4
Блок питания Osnovo PS-24024 - фото 5
Блок питания Osnovo PS-24024 - фото 6
Блок питания Osnovo PS-24024 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания Osnovo PS-24024 - фото 1
  • Блок питания Osnovo PS-24024 - фото 2
  • Блок питания Osnovo PS-24024 - фото 3
  • Блок питания Osnovo PS-24024 - фото 4
  • Блок питания Osnovo PS-24024 - фото 5
  • Блок питания Osnovo PS-24024 - фото 6
  • Блок питания Osnovo PS-24024 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 542364
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Характеристики

Бренд
Osnovo
Тип товара
Блок питания
Дополнительно
сила тока - 1 А
Материал
пластик
Особенности
штекер 2.1x5.5мм
Цвет
черный
Выходное напряжение, В
24
Размеры в упаковке, см
8х7х5
Вес, г.
100

Описание товара Блок питания Osnovo PS-24024

Блок питания OSNOVO PS-24024 представляет собой универсальное и высокопроизводительное решение для подключения и подачи питания на различные камеры видеонаблюдения, а также другие совместимые устройства. Прибор работает с постоянным током. Максимальное напряжение составляет 24 В, а сила тока не превышает 1 А. Для подключения к совместимому оборудованию используется круглый штекер длиной 5.5 мм и диаметром 2.1 мм. Блок питания OSNOVO PS-24024 выполнен в сравнительно компактном корпусе из пластика высокого качества, благодаря чему отличается надежностью, а также устойчивостью к разного рода воздействиям. В основе конструкции используются первоклассные компоненты и материалы, что обеспечивает высокую безопасность использования устройства.

Отзывы о товаре Блок питания Osnovo PS-24024




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Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип товара
Блок питания
Дополнительно
сила тока - 1 А
Материал
пластик
Особенности
штекер 2.1x5.5мм
Цвет
черный
Выходное напряжение, В
24
Описание
Блок питания OSNOVO PS-24024 представляет собой универсальное и высокопроизводительное решение для подключения и подачи питания на различные камеры видеонаблюдения, а также другие совместимые устройства. Прибор работает с постоянным током. Максимальное напряжение составляет 24 В, а сила тока не превышает 1 А. Для подключения к совместимому оборудованию используется круглый штекер длиной 5.5 мм и диаметром 2.1 мм. Блок питания OSNOVO PS-24024 выполнен в сравнительно компактном корпусе из пластика высокого качества, благодаря чему отличается надежностью, а также устойчивостью к разного рода воздействиям. В основе конструкции используются первоклассные компоненты и материалы, что обеспечивает высокую безопасность использования устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Osnovo PS-24024 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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