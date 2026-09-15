Top.Mail.Ru
Блок питания Falcon Eye FE-S-5/12 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок питания Falcon Eye FE-S-5/12

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блок питания Falcon Eye FE-S-5/12 - фото 1
Блок питания Falcon Eye FE-S-5/12 - фото 2
Блок питания Falcon Eye FE-S-5/12 - фото 3
Блок питания Falcon Eye FE-S-5/12 - фото 4
Блок питания Falcon Eye FE-S-5/12 - фото 5
Блок питания Falcon Eye FE-S-5/12 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания Falcon Eye FE-S-5/12 - фото 1
  • Блок питания Falcon Eye FE-S-5/12 - фото 2
  • Блок питания Falcon Eye FE-S-5/12 - фото 3
  • Блок питания Falcon Eye FE-S-5/12 - фото 4
  • Блок питания Falcon Eye FE-S-5/12 - фото 5
  • Блок питания Falcon Eye FE-S-5/12 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 542358
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания Falcon Eye FE-S-5/12
1 150 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Блок питания
Дополнительно
сила тока - 5 А
Материал
металл
Особенности
габариты 160х100х43 мм
Цвет
хром
Выходное напряжение, В
12
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
250

Описание товара Блок питания Falcon Eye FE-S-5/12

FE-S-5/12 представляет собой источник питания в перфорированном корпусе. Подойдет для внутреннего размещения и организации электропитания различных устройств для систем безопасности и контроля доступа. Имеет регулировку напряжения от 11.5 до 13, 55 В.

Отзывы о товаре Блок питания Falcon Eye FE-S-5/12




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Блок питания
Дополнительно
сила тока - 5 А
Материал
металл
Особенности
габариты 160х100х43 мм
Цвет
хром
Выходное напряжение, В
12
Описание
FE-S-5/12 представляет собой источник питания в перфорированном корпусе. Подойдет для внутреннего размещения и организации электропитания различных устройств для систем безопасности и контроля доступа. Имеет регулировку напряжения от 11.5 до 13, 55 В.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Блок питания Falcon Eye FE-S-5/12 - по цене 1150 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...