Блок питания Falcon Eye FE-S-5/12
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб.
В наличии
Код товара: 542358
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 150 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Дополнительно
сила тока - 5 А
Материал
металл
Особенности
габариты 160х100х43 мм
Цвет
хром
Выходное напряжение, В
12
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
250
Описание товара Блок питания Falcon Eye FE-S-5/12
FE-S-5/12 представляет собой источник питания в перфорированном корпусе. Подойдет для внутреннего размещения и организации электропитания различных устройств для систем безопасности и контроля доступа. Имеет регулировку напряжения от 11.5 до 13, 55 В.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Блок питания
Дополнительно
сила тока - 5 А
Материал
металл
Особенности
габариты 160х100х43 мм
Цвет
хром
Выходное напряжение, В
12
FE-S-5/12 представляет собой источник питания в перфорированном корпусе. Подойдет для внутреннего размещения и организации электропитания различных устройств для систем безопасности и контроля доступа. Имеет регулировку напряжения от 11.5 до 13, 55 В.
Купить Блок питания Falcon Eye FE-S-5/12 - по цене 1150 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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