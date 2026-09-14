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Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 желтый

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Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 желтый - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 желтый - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 желтый - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 желтый - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 желтый - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 желтый - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 желтый - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 желтый - фото 8
Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 желтый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
желтый
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 желтый - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 желтый - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 желтый - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 желтый - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 желтый - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 желтый - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 желтый - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 желтый - фото 8
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 желтый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727578
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
желтый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х15х3
Вес, г.
163

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 желтый

Представляем беспроводную мышь A4TECH, идеально подходящую как для правшей, так и для левшей благодаря универсальному хвату. Эта компактная мышь в стильном жёлтом цвете оснащена оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, обеспечивая точное и быстрое реагирование на движения. Работает на радиоканале, предоставляя внушительный радиус действия до 15 метров, что позволит вам свободно перемещаться по комнате без потери сигнала. Универсальная в своем применении, мышь A4TECH подходит для любых задач — от работы в офисе до игр. Она оборудована бесшумными кнопками, что делает её идеальной для использования в офисных зонах и библиотеке или для ночных сессий дома, не нарушая покой окружающих. Снабжена встроенным аккумулятором, который избавляет от необходимости замены батареек и обеспечивает легкость и удобство эксплуатации. Легкий вес в 70 грамм и беспроводное подключение делают её идеальным спутником для пользователей, которые ценят мобильность и комфорт. Независимо от того, где вы находитесь, качество и надежность бренда A4TECH всегда с вами.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 желтый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
желтый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем беспроводную мышь A4TECH, идеально подходящую как для правшей, так и для левшей благодаря универсальному хвату. Эта компактная мышь в стильном жёлтом цвете оснащена оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, обеспечивая точное и быстрое реагирование на движения. Работает на радиоканале, предоставляя внушительный радиус действия до 15 метров, что позволит вам свободно перемещаться по комнате без потери сигнала. Универсальная в своем применении, мышь A4TECH подходит для любых задач — от работы в офисе до игр. Она оборудована бесшумными кнопками, что делает её идеальной для использования в офисных зонах и библиотеке или для ночных сессий дома, не нарушая покой окружающих. Снабжена встроенным аккумулятором, который избавляет от необходимости замены батареек и обеспечивает легкость и удобство эксплуатации. Легкий вес в 70 грамм и беспроводное подключение делают её идеальным спутником для пользователей, которые ценят мобильность и комфорт. Независимо от того, где вы находитесь, качество и надежность бренда A4TECH всегда с вами.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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