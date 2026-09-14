Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 желтый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 желтый
Представляем беспроводную мышь A4TECH, идеально подходящую как для правшей, так и для левшей благодаря универсальному хвату. Эта компактная мышь в стильном жёлтом цвете оснащена оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, обеспечивая точное и быстрое реагирование на движения. Работает на радиоканале, предоставляя внушительный радиус действия до 15 метров, что позволит вам свободно перемещаться по комнате без потери сигнала. Универсальная в своем применении, мышь A4TECH подходит для любых задач — от работы в офисе до игр. Она оборудована бесшумными кнопками, что делает её идеальной для использования в офисных зонах и библиотеке или для ночных сессий дома, не нарушая покой окружающих. Снабжена встроенным аккумулятором, который избавляет от необходимости замены батареек и обеспечивает легкость и удобство эксплуатации. Легкий вес в 70 грамм и беспроводное подключение делают её идеальным спутником для пользователей, которые ценят мобильность и комфорт. Независимо от того, где вы находитесь, качество и надежность бренда A4TECH всегда с вами.
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Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров
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Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров
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