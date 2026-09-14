Мышь Lenovo 540 USB-C светло-серый (GY51D20869)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Lenovo 540 USB-C светло-серый (GY51D20869)
Мышь Lenovo — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для универсального использования. Благодаря амбидекстерной конструкции, она удобно ложится в руку как правой, так и левой руки, обеспечивая комфорт при длительном использовании. Выполненная в элегантном сером цвете, эта мышь станет прекрасным дополнением к вашему рабочему месту. Она оснащена оптическим сенсором с разрешением 2400 dpi, что гарантирует точность и плавность движений на любых поверхностях. Беспроводное подключение осуществляется через радиоканал, Bluetooth или USB Type-C, предоставляя пользователям широкий выбор способов подключения в зависимости от индивидуальных предпочтений и устройства. Мышь Lenovo питается от одной батарейки типа AA, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены элементов питания. При весе всего 55 граммов она легка и удобна для переноски, а отсутствие бесшумных кнопок делает её идеальной для тех, кто предпочитает классический тактильный отклик.
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Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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