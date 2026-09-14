Top.Mail.Ru
Мышь Defender Horrodine GM-237 black (52237) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Defender Horrodine GM-237 black (52237)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Defender Horrodine GM-237 black (52237) - фото 1
Мышь Defender Horrodine GM-237 black (52237) - фото 2
Мышь Defender Horrodine GM-237 black (52237) - фото 3
Мышь Defender Horrodine GM-237 black (52237) - фото 4
Мышь Defender Horrodine GM-237 black (52237) - фото 5
Мышь Defender Horrodine GM-237 black (52237) - фото 6
Мышь Defender Horrodine GM-237 black (52237) - фото 7
Мышь Defender Horrodine GM-237 black (52237) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
  • Мышь Defender Horrodine GM-237 black (52237) - фото 1
  • Мышь Defender Horrodine GM-237 black (52237) - фото 2
  • Мышь Defender Horrodine GM-237 black (52237) - фото 3
  • Мышь Defender Horrodine GM-237 black (52237) - фото 4
  • Мышь Defender Horrodine GM-237 black (52237) - фото 5
  • Мышь Defender Horrodine GM-237 black (52237) - фото 6
  • Мышь Defender Horrodine GM-237 black (52237) - фото 7
  • Мышь Defender Horrodine GM-237 black (52237) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727500
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х5
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Defender Horrodine GM-237 black (52237)

Мышь DEFENDER – это идеальное устройство для геймеров и пользователей, ценящих комфорт и многофункциональность. Она оборудована универсальными интерфейсами подключения: радиоканалом, Bluetooth и USB Type-A, что обеспечивает максимальное удобство и совместимость с различными устройствами. Радиус действия беспроводной связи составляет впечатляющие 10 метров, давая свободу движения без потери качества соединения. Эта модель представлена в классическом черном цвете и обладает эргономичным дизайном, разработанным специально для правой руки, что способствует комфортному использованию даже в течение длительного времени. Основное назначение мыши – универсальное, она идеально подходит как для работы, так и для игровых сессий. DEFENDER оснащена оптическим сенсором с разрешением 3200 dpi, что обеспечивает высокую точность и быстроту реакции. Тип подключения можно выбрать самостоятельно: проводное или беспроводное, в зависимости от текущих потребностей. Встроенный аккумулятор служит надежным источником питания, делая мышь еще более мобильной и удобной в эксплуатации. Обратите внимание, что модели не оснащены бесшумными кнопками. Вес устройства всего 90 грамм, что позволяет легко транспортировать мышь и использовать ее в различных условиях. Бренд Defender известен своим качеством и надежностью, и эта модель не является исключением, предлагая пользователю все необходимые функции для продуктивной работы и увлекательных игр.

Отзывы о товаре Мышь Defender Horrodine GM-237 black (52237)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь DEFENDER – это идеальное устройство для геймеров и пользователей, ценящих комфорт и многофункциональность. Она оборудована универсальными интерфейсами подключения: радиоканалом, Bluetooth и USB Type-A, что обеспечивает максимальное удобство и совместимость с различными устройствами. Радиус действия беспроводной связи составляет впечатляющие 10 метров, давая свободу движения без потери качества соединения. Эта модель представлена в классическом черном цвете и обладает эргономичным дизайном, разработанным специально для правой руки, что способствует комфортному использованию даже в течение длительного времени. Основное назначение мыши – универсальное, она идеально подходит как для работы, так и для игровых сессий. DEFENDER оснащена оптическим сенсором с разрешением 3200 dpi, что обеспечивает высокую точность и быстроту реакции. Тип подключения можно выбрать самостоятельно: проводное или беспроводное, в зависимости от текущих потребностей. Встроенный аккумулятор служит надежным источником питания, делая мышь еще более мобильной и удобной в эксплуатации. Обратите внимание, что модели не оснащены бесшумными кнопками. Вес устройства всего 90 грамм, что позволяет легко транспортировать мышь и использовать ее в различных условиях. Бренд Defender известен своим качеством и надежностью, и эта модель не является исключением, предлагая пользователю все необходимые функции для продуктивной работы и увлекательных игр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender Horrodine GM-237 black (52237) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...