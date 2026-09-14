Мышь Defender Horrodine GM-237 black (52237)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Defender Horrodine GM-237 black (52237)
Мышь DEFENDER – это идеальное устройство для геймеров и пользователей, ценящих комфорт и многофункциональность. Она оборудована универсальными интерфейсами подключения: радиоканалом, Bluetooth и USB Type-A, что обеспечивает максимальное удобство и совместимость с различными устройствами. Радиус действия беспроводной связи составляет впечатляющие 10 метров, давая свободу движения без потери качества соединения. Эта модель представлена в классическом черном цвете и обладает эргономичным дизайном, разработанным специально для правой руки, что способствует комфортному использованию даже в течение длительного времени. Основное назначение мыши – универсальное, она идеально подходит как для работы, так и для игровых сессий. DEFENDER оснащена оптическим сенсором с разрешением 3200 dpi, что обеспечивает высокую точность и быстроту реакции. Тип подключения можно выбрать самостоятельно: проводное или беспроводное, в зависимости от текущих потребностей. Встроенный аккумулятор служит надежным источником питания, делая мышь еще более мобильной и удобной в эксплуатации. Обратите внимание, что модели не оснащены бесшумными кнопками. Вес устройства всего 90 грамм, что позволяет легко транспортировать мышь и использовать ее в различных условиях. Бренд Defender известен своим качеством и надежностью, и эта модель не является исключением, предлагая пользователю все необходимые функции для продуктивной работы и увлекательных игр.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров, игровые Logitech
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров, игровые Logitech
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