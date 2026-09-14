Мышь Genius NX-8000S BT (31030034401)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь Genius NX-8000S BT (31030034401)
Мышь Genius — это универсальное устройство, созданное для комфортной работы как правой, так и левой рукой. Отличаясь стильным и современным дизайном, она выполнена в элегантной серо-черной гамме, которая подойдет к любому рабочему пространству. Одна из ключевых особенностей этой мыши — ее беспроводное подключение. Она поддерживает как радиоканал, так и Bluetooth, что обеспечивает надежное соединение с вашим устройством и высокую степень мобильности. Это делает её идеальным выбором для тех, кто ценит свободу передвижения и чистый рабочий стол без лишних проводов. Оснащенная современным оптическим сенсором, мышь Genius обеспечивает точное и плавное позиционирование курсора, что значительно повышает продуктивность, будь то работа с документами, графическими программами или активное интернет-серфинг. С весом всего в 80 г, мышь идеально сидит в руке, не вызывая усталости даже при длительном использовании. Благодаря симметричному дизайну, она подходит пользователям с любым видом хвата. Мышь Genius — это надежный инструмент для повседневной работы и развлечений, сочетающий в себе функциональность, комфорт и стильный внешний вид.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые, игровые Logitech
Теги товара: С bluetooth, Для левшей, для дизайнеров
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 950 руб.238 руб. в СплитМышь Acer OMR310 светло-серый (ZL.MCECC.033)
-
В наличииЦена 980 руб.245 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech B220 Silent Black (910-005553)
-
В наличииЦена 990 руб.248 руб. в СплитМышь Logitech Wireless M196 Graphite (910-007459)
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FB12 белый/черный
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитМышь SteelSeries Rival 100 Proton (62340)
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитМышь Оклик 409MW графитовый (2007545)
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитМышь Logitech M220 SILENT Dark-Grey USB
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитМышь Logitech M280 RED (910-004308)
-
В наличииЦена 1 050 руб. 1 590 руб.263 руб. в СплитМышь Defender STORM BASIC REDRAGON (71122)
-
В наличииЦена 1 070 руб.268 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M280 Black (910-004306)
-
В наличииЦена 1 080 руб. 1 970 руб.270 руб. в СплитМышь LOGITECH M221 синяя (910-006111)
-
В наличииЦена 1 100 руб.275 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FG30 серый
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые, игровые Logitech
Теги товара: С bluetooth, Для левшей, для дизайнеров
Отзывы о товаре Мышь Genius NX-8000S BT (31030034401)