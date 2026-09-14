Мышь HIPER HOMW-091 черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь HIPER HOMW-091 черный
Представляем универсальную беспроводную мышь HIPER, сочетающую стильный дизайн и функциональность для повседневного использования. Эта черная оптическая мышь оснащена интерфейсом подключения через радиоканал, обеспечивая стабильную беспроводную связь на расстоянии до 10 метров. Универсальная конструкция делает её удобной как для правшей, так и для левшей, благодаря симметричному дизайну. Мышь оборудована оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, что гарантирует точность и плавное перемещение курсора на экране. Несмотря на то, что кнопки не бесшумные, их отклик быстро реагирует на команды пользователя. Легкая и компактная, весом всего 58 граммов, мышь подходит для использования в любых условиях, будь то дом, офис или поездка. Её питание осуществляется от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены. Бренд HIPER гарантирует надежность и высокое качество исполнения, делая эту мышь отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и эффективность в работе за компьютером.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 380 руб. 730 руб.95 руб. в СплитМышь Gembird MOP-400-R red
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитМышь Nakatomi MOG-08U USB Black
-
В наличииЦена 380 руб. 610 руб.95 руб. в СплитМышь Gembird MUSW-360-LM
-
В наличииЦена 380 руб. 724 руб.95 руб. в СплитМышь Oklick 488MW черный
-
В наличииЦена 380 руб. 650 руб.95 руб. в СплитМышь Acer OMW011 (ZL.MCEEE.002) черный/синий
-
В наличииЦена 380 руб. 740 руб.95 руб. в СплитМышь беспроводная Sven RX-515SW чёрная
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитМышь DX-101, USB, чёрный
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитМышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.030) белый
-
В наличииЦена 390 руб. 800 руб.98 руб. в СплитМышь Defender Accura MM-935 черный (52935)
-
В наличииЦена 390 руб. 660 руб.98 руб. в СплитМышь Oklick 395M SHADOW черный
-
В наличииЦена 400 руб. 660 руб.100 руб. в СплитМышь Defender Datum MM-265 черный
-
В наличииЦена 400 руб. 790 руб.100 руб. в СплитМышь Acer OMW140 черный (ZL.MCEEE.00L)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
Отзывы о товаре Мышь HIPER HOMW-091 черный