Мышь HIPER HOMW-084 зеленый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь HIPER HOMW-084 зеленый
Мышь HIPER — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для широкого круга пользователей благодаря своему универсальному дизайну. Основной акцент делается на удобство использования и надежность. Мышь оснащена беспроводным интерфейсом подключения через радиоканал с радиусом действия до 10 метров, что позволяет свободно работать без лишних проводов. Матовая зеленая поверхность мыши придает ей современный и привлекательный внешний вид. Дизайн корпуса подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая комфортное использование для всех пользователей. Несмотря на то, что мышь не имеет бесшумных кнопок, она радует плавностью и четкостью отклика. Бренд HIPER гарантирует высокое качество и долговечность своих продуктов. Эта модель оснащена оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, что обеспечивает точность и плавность перемещений курсора. Мышь питается от одной батарейки типа АА, будучи легкой и не обремененной лишними конструктивными элементами, ее вес составляет всего 55 граммов. Мышь HIPER — это отличный выбор для ежедневного использования как дома, так и в офисе. Она идеально подходит для выполнения разнообразных задач, предлагая удобство и свободу движения благодаря своему беспроводному подключению.
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Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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