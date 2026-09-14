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Мышь HIPER HOMW-084 зеленый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь HIPER HOMW-084 зеленый

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Мышь HIPER HOMW-084 зеленый - фото 1
Мышь HIPER HOMW-084 зеленый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
зеленый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь HIPER HOMW-084 зеленый - фото 1
  • Мышь HIPER HOMW-084 зеленый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727437
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Характеристики

Бренд
HIPER
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
зеленый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х6х3
Вес, г.
150

Описание товара Мышь HIPER HOMW-084 зеленый

Мышь HIPER — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для широкого круга пользователей благодаря своему универсальному дизайну. Основной акцент делается на удобство использования и надежность. Мышь оснащена беспроводным интерфейсом подключения через радиоканал с радиусом действия до 10 метров, что позволяет свободно работать без лишних проводов. Матовая зеленая поверхность мыши придает ей современный и привлекательный внешний вид. Дизайн корпуса подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая комфортное использование для всех пользователей. Несмотря на то, что мышь не имеет бесшумных кнопок, она радует плавностью и четкостью отклика. Бренд HIPER гарантирует высокое качество и долговечность своих продуктов. Эта модель оснащена оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, что обеспечивает точность и плавность перемещений курсора. Мышь питается от одной батарейки типа АА, будучи легкой и не обремененной лишними конструктивными элементами, ее вес составляет всего 55 граммов. Мышь HIPER — это отличный выбор для ежедневного использования как дома, так и в офисе. Она идеально подходит для выполнения разнообразных задач, предлагая удобство и свободу движения благодаря своему беспроводному подключению.

Отзывы о товаре Мышь HIPER HOMW-084 зеленый




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Характеристики
Бренд
HIPER
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
зеленый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь HIPER — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для широкого круга пользователей благодаря своему универсальному дизайну. Основной акцент делается на удобство использования и надежность. Мышь оснащена беспроводным интерфейсом подключения через радиоканал с радиусом действия до 10 метров, что позволяет свободно работать без лишних проводов. Матовая зеленая поверхность мыши придает ей современный и привлекательный внешний вид. Дизайн корпуса подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая комфортное использование для всех пользователей. Несмотря на то, что мышь не имеет бесшумных кнопок, она радует плавностью и четкостью отклика. Бренд HIPER гарантирует высокое качество и долговечность своих продуктов. Эта модель оснащена оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, что обеспечивает точность и плавность перемещений курсора. Мышь питается от одной батарейки типа АА, будучи легкой и не обремененной лишними конструктивными элементами, ее вес составляет всего 55 граммов. Мышь HIPER — это отличный выбор для ежедневного использования как дома, так и в офисе. Она идеально подходит для выполнения разнообразных задач, предлагая удобство и свободу движения благодаря своему беспроводному подключению.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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