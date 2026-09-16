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The Breeders - Title TK (0652637220513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Breeders - Title TK (0652637220513) виниловая пластинка

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The Breeders - Title TK (0652637220513) виниловая пластинка - фото 1
The Breeders - Title TK (0652637220513) виниловая пластинка - фото 2
The Breeders - Title TK (0652637220513) виниловая пластинка - фото 3
The Breeders - Title TK (0652637220513) виниловая пластинка - фото 4
The Breeders - Title TK (0652637220513) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Breeders
Альбом (сингл)
Title TK
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Breeders - Title TK (0652637220513) виниловая пластинка - фото 1
  • The Breeders - Title TK (0652637220513) виниловая пластинка - фото 2
  • The Breeders - Title TK (0652637220513) виниловая пластинка - фото 3
  • The Breeders - Title TK (0652637220513) виниловая пластинка - фото 4
  • The Breeders - Title TK (0652637220513) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727009
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Breeders - Title TK (0652637220513) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0652637220513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Breeders
Альбом (сингл)
Title TK
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Little Fury, London Song, Off You, The She, Too Alive, Son Of Three, Put On A Side, Full On Idle, Sinister Foxx, Forced To Drive, T And T, Huffer
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Breeders - Title TK (0652637220513) виниловая пластинка

А. Рютцель в Rolling Stone, 6/02: «Пьяная чувственность, дразнящие мощные риффы — только Ким Дил, вечная гранд-дама и Пиппи Длинныйчулок альтернативного рока, может это сделать. Она играет так же умно, как всегда, ее голос то сладкий, то злой, то растрепанный, то жизнерадостный, то плаксивый, то достойно раненый, и все в таком духе. А гитары звенят и звенят».

Отзывы о товаре The Breeders - Title TK (0652637220513) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0652637220513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Breeders
Альбом (сингл)
Title TK
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Little Fury, London Song, Off You, The She, Too Alive, Son Of Three, Put On A Side, Full On Idle, Sinister Foxx, Forced To Drive, T And T, Huffer
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
А. Рютцель в Rolling Stone, 6/02: «Пьяная чувственность, дразнящие мощные риффы — только Ким Дил, вечная гранд-дама и Пиппи Длинныйчулок альтернативного рока, может это сделать. Она играет так же умно, как всегда, ее голос то сладкий, то злой, то растрепанный, то жизнерадостный, то плаксивый, то достойно раненый, и все в таком духе. А гитары звенят и звенят».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Breeders - Title TK (0652637220513) виниловая пластинка - стоимость товара 3560 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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