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Cemetery Skyline - Nordic Gothic (0198028228411) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cemetery Skyline - Nordic Gothic (0198028228411) виниловая пластинка

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Cemetery Skyline - Nordic Gothic (0198028228411) виниловая пластинка - фото 1
Cemetery Skyline - Nordic Gothic (0198028228411) виниловая пластинка - фото 2
Cemetery Skyline - Nordic Gothic (0198028228411) виниловая пластинка - фото 3
Cemetery Skyline - Nordic Gothic (0198028228411) виниловая пластинка - фото 4
Cemetery Skyline - Nordic Gothic (0198028228411) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cemetery Skyline
Альбом (сингл)
Nordic Gothic
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cemetery Skyline - Nordic Gothic (0198028228411) виниловая пластинка - фото 1
  • Cemetery Skyline - Nordic Gothic (0198028228411) виниловая пластинка - фото 2
  • Cemetery Skyline - Nordic Gothic (0198028228411) виниловая пластинка - фото 3
  • Cemetery Skyline - Nordic Gothic (0198028228411) виниловая пластинка - фото 4
  • Cemetery Skyline - Nordic Gothic (0198028228411) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726986
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Cemetery Skyline - Nordic Gothic (0198028228411) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028228411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cemetery Skyline
Альбом (сингл)
Nordic Gothic
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Torn Away, In Darkness, Violent Storm, Behind The Lie, When Silence Speaks, The Darkest Night, Never Look Back, The Coldest Heart, Anomalie, Alone Together
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cemetery Skyline - Nordic Gothic (0198028228411) виниловая пластинка

В новой группе к выдающемуся гитаристу Маркусу Ванхале (Insomnium, Omnium Gatherum) присоединились клавишник Сантери Каллио (Amorphis), барабанщик Веса Ранта (Sentenced, The Abbey), басист Виктор Брандт (Dimmu Borgir) и вокалист Микаэль Станне (Dark Tranquillity, The Halo Effect). «С Cemetery Skyline мы идем в музыкальных направлениях, нехоженых до сих пор — в те темные переулки, которые близки нашим сердцам, но по которым мы раньше не бродили. И мы все вместе очень взволнованы!» Одно из ключевых слов — готика — уже было упомянуто. «Мы все разделяем глубокую любовь к готик-року 80-х и 90-х — будь то более синтезаторный или более тяжелый, с преобладанием гитары материал. Вы знаете это по лучшим группам от The Sisters of Mercy до Type O Negative», — говорит Сантери Каллио, который делит обязанности по написанию песен с Ванхалой. «Но является ли Cemetery Skyline готической группой? Может быть, в определенной степени, но это, конечно, не вся история. Если вам нужно как-то описать разнообразную музыку Cemetery Skyline, сделайте нам одолжение и назовите нас послами мелодичного, меланхоличного и мрачного рока».

Отзывы о товаре Cemetery Skyline - Nordic Gothic (0198028228411) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028228411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cemetery Skyline
Альбом (сингл)
Nordic Gothic
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Torn Away, In Darkness, Violent Storm, Behind The Lie, When Silence Speaks, The Darkest Night, Never Look Back, The Coldest Heart, Anomalie, Alone Together
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
В новой группе к выдающемуся гитаристу Маркусу Ванхале (Insomnium, Omnium Gatherum) присоединились клавишник Сантери Каллио (Amorphis), барабанщик Веса Ранта (Sentenced, The Abbey), басист Виктор Брандт (Dimmu Borgir) и вокалист Микаэль Станне (Dark Tranquillity, The Halo Effect). «С Cemetery Skyline мы идем в музыкальных направлениях, нехоженых до сих пор — в те темные переулки, которые близки нашим сердцам, но по которым мы раньше не бродили. И мы все вместе очень взволнованы!» Одно из ключевых слов — готика — уже было упомянуто. «Мы все разделяем глубокую любовь к готик-року 80-х и 90-х — будь то более синтезаторный или более тяжелый, с преобладанием гитары материал. Вы знаете это по лучшим группам от The Sisters of Mercy до Type O Negative», — говорит Сантери Каллио, который делит обязанности по написанию песен с Ванхалой. «Но является ли Cemetery Skyline готической группой? Может быть, в определенной степени, но это, конечно, не вся история. Если вам нужно как-то описать разнообразную музыку Cemetery Skyline, сделайте нам одолжение и назовите нас послами мелодичного, меланхоличного и мрачного рока».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cemetery Skyline - Nordic Gothic (0198028228411) виниловая пластинка - стоимость товара 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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