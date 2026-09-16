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Nico - Camera Obscura (coloured) (0607618928216) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nico - Camera Obscura (coloured) (0607618928216) виниловая пластинка

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Nico - Camera Obscura (coloured) (0607618928216) виниловая пластинка - фото 2
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Nico - Camera Obscura (coloured) (0607618928216) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nico
Альбом (сингл)
Camera Obscura
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nico - Camera Obscura (coloured) (0607618928216) виниловая пластинка - фото 1
  • Nico - Camera Obscura (coloured) (0607618928216) виниловая пластинка - фото 2
  • Nico - Camera Obscura (coloured) (0607618928216) виниловая пластинка - фото 3
  • Nico - Camera Obscura (coloured) (0607618928216) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726973
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Nico - Camera Obscura (coloured) (0607618928216) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0607618928216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nico
Альбом (сингл)
Camera Obscura
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Camera Obscura, Tananore, Win A Few, My Funny Valentine, Das Lied Vom Einsamen M?dchen, Fearfully In Danger, My Heart Is Empty, Into The Arena, K?nig
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nico - Camera Obscura (coloured) (0607618928216) виниловая пластинка

Camera Obscura — последний студийный альбом легендарной исполнительницы Velvet Underground Нико. Продюсером выступил Джон Кейл, а аккомпанементом стала группа The Faction. Пусть он и не звучит по-настоящему уютно — прослушивание Нико остаётся катарсическим, уединённым опытом — но, по крайней мере, он менее отчаянный, чем предыдущие альбомы. TROUSER PRESS: В 1985 году Нико, в компании двух сайдменов и продюсера Кейла, записал странный, но захватывающий альбом Camera Obscura. Эта программа модернизации включает в себя как извилистую полуслучайную импровизацию заглавного трека, почти без вокала, так и привлекательную мрачную версию «My Funny Valentine», с паузами между ними, где можно насладиться захватывающим сочетанием уникального вокала Нико и пост-нойзового индустриального звучания. Издание на синем виниле!



Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре Nico - Camera Obscura (coloured) (0607618928216) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0607618928216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nico
Альбом (сингл)
Camera Obscura
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Camera Obscura, Tananore, Win A Few, My Funny Valentine, Das Lied Vom Einsamen M?dchen, Fearfully In Danger, My Heart Is Empty, Into The Arena, K?nig
Версия издания
лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Camera Obscura — последний студийный альбом легендарной исполнительницы Velvet Underground Нико. Продюсером выступил Джон Кейл, а аккомпанементом стала группа The Faction. Пусть он и не звучит по-настоящему уютно — прослушивание Нико остаётся катарсическим, уединённым опытом — но, по крайней мере, он менее отчаянный, чем предыдущие альбомы. TROUSER PRESS: В 1985 году Нико, в компании двух сайдменов и продюсера Кейла, записал странный, но захватывающий альбом Camera Obscura. Эта программа модернизации включает в себя как извилистую полуслучайную импровизацию заглавного трека, почти без вокала, так и привлекательную мрачную версию «My Funny Valentine», с паузами между ними, где можно насладиться захватывающим сочетанием уникального вокала Нико и пост-нойзового индустриального звучания. Издание на синем виниле!


Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nico - Camera Obscura (coloured) (0607618928216) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3560 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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