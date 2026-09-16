Nico - Camera Obscura (coloured) (0607618928216) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Nico - Camera Obscura (coloured) (0607618928216) виниловая пластинка
Camera Obscura — последний студийный альбом легендарной исполнительницы Velvet Underground Нико. Продюсером выступил Джон Кейл, а аккомпанементом стала группа The Faction. Пусть он и не звучит по-настоящему уютно — прослушивание Нико остаётся катарсическим, уединённым опытом — но, по крайней мере, он менее отчаянный, чем предыдущие альбомы. TROUSER PRESS: В 1985 году Нико, в компании двух сайдменов и продюсера Кейла, записал странный, но захватывающий альбом Camera Obscura. Эта программа модернизации включает в себя как извилистую полуслучайную импровизацию заглавного трека, почти без вокала, так и привлекательную мрачную версию «My Funny Valentine», с паузами между ними, где можно насладиться захватывающим сочетанием уникального вокала Нико и пост-нойзового индустриального звучания. Издание на синем виниле!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
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