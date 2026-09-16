Lush - Ciao! Best Of (coloured) (0652637002201) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Lush - Ciao! Best Of (coloured) (0652637002201) виниловая пластинка
Английская группа Lush существовала с 1988 по 1998 год. Благодаря своим насыщенным мелодиям, шумным стенам гитарного звучания и вокалу, смешанному с фоновым, группа считается типичным представителем шугейза. В 1989 году Lush подписали контракт с лейблом 4AD. Там группа выпустила три студийных альбома: «Spooky» (1992), «Split» (1994) и «Lovelife» (1996). Они легли в основу CD-сборника 2001 года «Ciao! Best Of Lush». Четырнадцать лет спустя 4AD решили выпустить этот сборник лучших хитов и на виниле. Необычно то, что сборник 1996 года возвращается в прошлое. То есть, он начинается с четырех записей из «Lovelife» и заканчивается двумя ранними работами, созданными до «Spooky», которые были выпущены в 1989 году с EP «Scar», первым признаком жизни Lush.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 180 руб.1045 руб. в СплитNik Bartsch - Entendre (0602435427096) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитИоганн Себастьян Бах - Скрипичные концерты (4657792369004) вини...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитВивальди Антонио - Времена года (4657792369011) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитПосле 11 - Детям до 16 (4657819840806) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в Сплит5 Утра - Лучшее (Clear) (4657819840059) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитЛицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) винилова...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитМанго-Манго - Источник наслаждения (4657819841711) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитСергей Васильевич Рахманинов - Литургия св. Иоанна Златоуста (4...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитСборник - ZION "15 Лет" (Orange & Red) (4657819842824) виниловая...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитМохито - Счастье в простом (4657819840813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитВольфганг Амадей Моцарт - Реквием (4657792368991) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в Сплит140 Ударов В Минуту - Лучшее (Cristal Purple) (4657792369028) ви...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Lush - Ciao! Best Of (coloured) (0652637002201) виниловая пластинка