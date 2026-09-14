Top.Mail.Ru
Grimes - Art Angels (0652637353518) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Grimes - Art Angels (0652637353518) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Grimes - Art Angels (0652637353518) виниловая пластинка - фото 1
Grimes - Art Angels (0652637353518) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Grimes
Альбом (сингл)
Art Angels
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Grimes - Art Angels (0652637353518) виниловая пластинка - фото 1
  • Grimes - Art Angels (0652637353518) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726965
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0652637353518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Grimes
Альбом (сингл)
Art Angels
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Laughing And Not Being Normal, California, Scream, Flesh Without Blood, Belly Of The Beat, Maim, Artangels, Easily, Pin, II, Venus Fly, Life In The Vivid Dream, Butterfly
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Grimes - Art Angels (0652637353518) виниловая пластинка

Описать звучание канадской певицы, автора песен, продюсера, режиссера видеоклипов и журналистки Клэр Буше, известной как Grimes, — задача непростая. Она сознательно отказывается навязывать себе жанровые рамки, свободно сочетая всевозможные влияния и эксперименты, композиции и звуковые генераторы. «Grimes — это рожденное от любви инопланетное потомство Aphex Twin и ABBA», — написало издание Tastemaker Magazine, а Dazed назвало ее «поп-идолом из другого измерения». Сочетание различных стилей, аранжировок и инструментов, безусловно, уходит корнями в музыкальное воспитание Grimes, поскольку она называет Мэрилина Мэнсона, Кристину Агилеру, Nine Inch Nails, Лану Дель Рей, Aphex Twin, Мэрайю Кэри, OutKast и Энию одинаково важными источниками вдохновения. В 2012 году она выпустила свой международный дебютный альбом на лейбле 4AD, "Visions", который был удостоен множества похвальных отзывов критиков, наград и наград, включая место в списке NME "500 величайших альбомов всех времен". После этого успеха Grimes переехала в Лос-Анджелес, самостоятельно освоила Ableton Live и написала сотни новых песен. Некоторые из них вошли в альбом "Art Angels". Интересно, что ни один из 14 треков не похож друг на друга. Будь то рок, нойз, кантри, R&B, сакральная музыка, индастриал или электроника, от популярной радиокомпозиции "Flesh Without Blood" до пронзительного дабстеп-трека "Scream", все на "Art Angels" звучит гармонично. Завораживающе!

Отзывы о товаре Grimes - Art Angels (0652637353518) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0652637353518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Grimes
Альбом (сингл)
Art Angels
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Laughing And Not Being Normal, California, Scream, Flesh Without Blood, Belly Of The Beat, Maim, Artangels, Easily, Pin, II, Venus Fly, Life In The Vivid Dream, Butterfly
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Описать звучание канадской певицы, автора песен, продюсера, режиссера видеоклипов и журналистки Клэр Буше, известной как Grimes, — задача непростая. Она сознательно отказывается навязывать себе жанровые рамки, свободно сочетая всевозможные влияния и эксперименты, композиции и звуковые генераторы. «Grimes — это рожденное от любви инопланетное потомство Aphex Twin и ABBA», — написало издание Tastemaker Magazine, а Dazed назвало ее «поп-идолом из другого измерения». Сочетание различных стилей, аранжировок и инструментов, безусловно, уходит корнями в музыкальное воспитание Grimes, поскольку она называет Мэрилина Мэнсона, Кристину Агилеру, Nine Inch Nails, Лану Дель Рей, Aphex Twin, Мэрайю Кэри, OutKast и Энию одинаково важными источниками вдохновения. В 2012 году она выпустила свой международный дебютный альбом на лейбле 4AD, "Visions", который был удостоен множества похвальных отзывов критиков, наград и наград, включая место в списке NME "500 величайших альбомов всех времен". После этого успеха Grimes переехала в Лос-Анджелес, самостоятельно освоила Ableton Live и написала сотни новых песен. Некоторые из них вошли в альбом "Art Angels". Интересно, что ни один из 14 треков не похож друг на друга. Будь то рок, нойз, кантри, R&B, сакральная музыка, индастриал или электроника, от популярной радиокомпозиции "Flesh Without Blood" до пронзительного дабстеп-трека "Scream", все на "Art Angels" звучит гармонично. Завораживающе!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Grimes - Art Angels (0652637353518) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...