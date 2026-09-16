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Madonna - Like A Prayer (coloured) (0603497823161) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Madonna - Like A Prayer (coloured) (0603497823161) виниловая пластинка

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Madonna - Like A Prayer (coloured) (0603497823161) виниловая пластинка - фото 1
Madonna - Like A Prayer (coloured) (0603497823161) виниловая пластинка - фото 2
Madonna - Like A Prayer (coloured) (0603497823161) виниловая пластинка - фото 3
Madonna - Like A Prayer (coloured) (0603497823161) виниловая пластинка - фото 4
Madonna - Like A Prayer (coloured) (0603497823161) виниловая пластинка - фото 5
Madonna - Like A Prayer (coloured) (0603497823161) виниловая пластинка - фото 6
Madonna - Like A Prayer (coloured) (0603497823161) виниловая пластинка - фото 7
Madonna - Like A Prayer (coloured) (0603497823161) виниловая пластинка - фото 8
Madonna - Like A Prayer (coloured) (0603497823161) виниловая пластинка - фото 9
Madonna - Like A Prayer (coloured) (0603497823161) виниловая пластинка - фото 10
Madonna - Like A Prayer (coloured) (0603497823161) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
LIKE A PRAYER
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Madonna - Like A Prayer (coloured) (0603497823161) виниловая пластинка - фото 1
  • Madonna - Like A Prayer (coloured) (0603497823161) виниловая пластинка - фото 2
  • Madonna - Like A Prayer (coloured) (0603497823161) виниловая пластинка - фото 3
  • Madonna - Like A Prayer (coloured) (0603497823161) виниловая пластинка - фото 4
  • Madonna - Like A Prayer (coloured) (0603497823161) виниловая пластинка - фото 5
  • Madonna - Like A Prayer (coloured) (0603497823161) виниловая пластинка - фото 6
  • Madonna - Like A Prayer (coloured) (0603497823161) виниловая пластинка - фото 7
  • Madonna - Like A Prayer (coloured) (0603497823161) виниловая пластинка - фото 8
  • Madonna - Like A Prayer (coloured) (0603497823161) виниловая пластинка - фото 9
  • Madonna - Like A Prayer (coloured) (0603497823161) виниловая пластинка - фото 10
  • Madonna - Like A Prayer (coloured) (0603497823161) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707984
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Madonna - Like A Prayer (coloured) (0603497823161) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[0603497823161]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
LIKE A PRAYER
Трек-лист
Like A Prayer, Express Yourself, Love Song, Till Death Do Us Part, Promise To Try, Cherish, Dear Jessie, Oh Father, Keep It Together, Spanish Eyes, Act Of Contrition
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Silver Collection (6)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Madonna - Like A Prayer (coloured) (0603497823161) виниловая пластинка

Переиздание к 35-летию Like a Prayer, четвёртого студийного альбома Мадонны, выпущенного первоначально 21 марта 1989 года. Лимитированное издание на серебряном виниле.. После своего выпуска Like a Prayer получил всеобщее признание, достигнув вершин чартов в 20 странах, и был сертифицирован RIAA как четырежды платиновый в США. По всему миру было продано более 15 миллионов копий. С альбома было выпущено шесть синглов: заглавный трек стал седьмым хитом Мадонны номер один в американском чарте Billboard Hot 100, в то время как Express Yourself и Cherish оба достигли второго места, а Keep It Together вошел в десятку лучших.

Отзывы о товаре Madonna - Like A Prayer (coloured) (0603497823161) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[0603497823161]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
LIKE A PRAYER
Трек-лист
Like A Prayer, Express Yourself, Love Song, Till Death Do Us Part, Promise To Try, Cherish, Dear Jessie, Oh Father, Keep It Together, Spanish Eyes, Act Of Contrition
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Silver Collection (6)
Страна производитель
США
Описание
Переиздание к 35-летию Like a Prayer, четвёртого студийного альбома Мадонны, выпущенного первоначально 21 марта 1989 года. Лимитированное издание на серебряном виниле.. После своего выпуска Like a Prayer получил всеобщее признание, достигнув вершин чартов в 20 странах, и был сертифицирован RIAA как четырежды платиновый в США. По всему миру было продано более 15 миллионов копий. С альбома было выпущено шесть синглов: заглавный трек стал седьмым хитом Мадонны номер один в американском чарте Billboard Hot 100, в то время как Express Yourself и Cherish оба достигли второго места, а Keep It Together вошел в десятку лучших.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Madonna - Like A Prayer (coloured) (0603497823161) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3560 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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